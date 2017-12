Nato-Generalsekretär Vertrag mit Stoltenberg um zwei Jahre verlängert

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bleibt im Amt. Die Staaten haben den Vertrag des Norwegers einstimmig um zwei Jahre verlängert. Er wäre nach vier Jahren eigentlich im September des kommenden Jahres ausgelaufen - eine Verlängerung galt als sicher.

Stoltenberg ist seit dem 1. Oktober 2014 Generalsekretär des Militärbündnisses. Die Bundesregierung hatte sich bereits in der vergangenen Woche für eine Verlängerung seiner Amtszeit ausgesprochen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Außenminister Sigmar Gabriel warben öffentlich dafür, weiter auf den 58 Jahre alten ehemaligen Regierungschef zu setzen.

"Er hat nicht nur großartige Arbeit geleistet, die Nato zu modernisieren und ihre Strukturen an die veränderte Sicherheitslage anzupassen", sagte die CDU-Politikerin. Gabriel verwies darauf, dass Stoltenberg das Bündnis "in einer schwierigen Phase erfolgreich und mit klarem Kompass" geführt habe. "Dies gilt nicht nur im Verhältnis zu Russland, sondern auch mit Blick auf eine Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen der Nato und der EU", so Gabriel.

Es ist nicht unüblich, dass die zweite Amtszeit eines Nato-Generalsekretärs kürzer ausfällt. In der Vergangenheit waren die Amtsperioden der Bündnis-Chefs schon mehrfach um je ein Jahr verlängert worden. So war Stoltenbergs Vorgänger Anders Fogh Rasmussen aus Dänemark insgesamt gut fünf Jahre im Amt. Auch über eine Nachfolge Stoltenbergs wird laut SPIEGEL-Informationen bereits spekuliert, ein Name fällt dabei häufiger: Ursula von der Leyen.

Stoltenberg zeigte sich "geehrt und dankbar", dass die 29 Alliierten sein Mandat verlängerten. Er freue sich darauf, seine Arbeit fortzusetzen, "die Allianz zu stärken und für die Sicherheit unserer Bürger zu sorgen".

Stoltenberg hat die Nato in einer der schwierigsten Phasen nach dem Ende des Kalten Kriegs geführt. Nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 musste er erstmals wieder eine militärische Aufrüstung des träge gewordenen Bündnisses organisieren. Das Wort Abschreckung geht ihm heute wieder wie eine Selbstverständlichkeit über die Lippen.