Neil Gorsuch Supreme-Court-Kandidat distanziert sich von Trump

Bei seiner Anhörung im Senat hat Donalds Trump Kandidat für den vakanten Posten am Obersten Gericht, Neil Gorsuch, seine Kritik an der Juristenschelte des US-Präsidenten erneuert. Trumps Äußerungen seien "demoralisierend" und "entmutigend", sagte der Bundesrichter am zweiten von insgesamt vier Anhörungstagen.

Außerdem betonte Gorsuch seine Unabhängigkeit von Trump. "Niemand steht über dem Gesetz. Das schließt den Präsidenten der Vereinigten Staaten ein." Auf die Frage, ob er sich als Mittel Trumps oder bestimmter Parteien und Interessengruppe sehe, antwortete Gorsuch knapp: "Nein." Er habe auf der Grundlage der jeweiligen Gesetzeslage "keine Schwierigkeiten damit, für oder gegen jede Partei zu urteilen", sagte der 49-Jährige.

Bereits kurz seiner Nominierung hatte Gorsuch Trump für dessen abfällige Bemerkungen nach den Urteilen zum ersten Einreisedekret kritisiert. Trump hatte den streng konservativen Gorsuch Ende Januar für den Richterposten nominiert. Seine Ernennung muss noch vom Senat genehmigt werden.

Gorsuch schlägt vor allem der Widerstand der Demokraten entgegen. Dieser rührt unter anderem aus deren Empörung über die inzwischen fast einjährige Vakanz am Supreme Court. Seit dem Tod des konservativen Richters Antonin Scalia im Februar 2016 blieb seine Stelle in dem neunköpfigen Richterkollegium unbesetzt. Die Republikaner verhinderten einen von dem damaligen Präsidenten Barack Obama vorgeschlagenen Kandidaten. Die Folge war ein Patt zwischen vier konservativen und vier linksliberalen Richtern.