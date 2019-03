+++ Newsblog +++ "Ich war der Letzte, der lebend rauskam"

Bei einem Anschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch wurden mindestens 49 Menschen getötet, Dutzende weitere verletzt. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern sprach von einem "terroristischen Angriff". Die Attacke löste weltweit Entsetzen aus. 3/15/19 10:20 AM Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnet den Anschlag als "das jüngste Beispiel des wachsenden Rassismus und der Islam-Phobie." 3/15/19 10:19 AM Auch bei einer Konferenz über Rüstungskontrolle war der Anschlag Thema: "Wir können heute Morgen keine Konferenz über neue Waffensysteme durchführen, ohne auch an das zu erinnern, was heute Nacht in Neuseeland geschehen ist", sagte Deutschlands Außenminister Heiko Maas. 3/15/19 10:14 AM Der 62-jährige Ali sagte, dass zum Zeitpunkt des Angriffs ungefähr 300 Menschen in der Al Noor Moschee waren: "Ich sah Leute, die zu allen Türen rannten. 300 Leute aus den Türen zu bekommen war nicht einfach." 3/15/19 10:13 AM Die Bluttat bestimmt die Berichterstattung in Neuseeland - lokale Medien sprachen mit Überlebenden. "Ich war der Letzte, der lebend rauskam", sagte Ramzan Ali der Zeitung "The New Zealand Herald" und bezeichnete sich als "gesegnet". 3/15/19 9:58 AM Auch die EU-Spitzen versichern ihre Solidarität: "Unsere Gedanken in Europa sind mit den Opfern und ihren Familien", schrieb EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter. "Der brutale Angriff wird die Toleranz und den Anstand, wofür Neuseeland berühmt ist, niemals schmälern." Premierministerin Jacinda Ardern könne auf die Solidarität der Europäer zählen. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker drückte ebenfalls seine Anteilnahme aus. "Die Europäische Union trauert heute mit euch und wir werden immer gegen jene an eurer Seite stehen, die auf abscheuliche Weise unsere Gesellschaften und unsere Art zu leben zerstören wollen.» Der Anschlag auf unschuldige Menschen könne den Werten und der Kultur von Frieden und Einigkeit, die die EU und Neuseeland teilten, nicht mehr entgegenstehen. "Wir wünschen den Verletzten und ihren Familien Kraft und Tapferkeit." 3/15/19 9:56 AM "Kia kaha" also "Bleibt stark", das twittert Neuseelands Rugby Nationalmannschaft die "All Blacks" in der Sprache der Maori . https://twitter.com/AllBlacks/status/1106411576859348992 3/15/19 9:45 AM Bangladeschs Kricket-Nationalmannschaft ist wohl nur knapp dem Anschlag entkommen - Spieler wollten Berichten zufolge am Freitagsgebet teilnehmen. "Das gesamte Team ist vor den Attentätern gerettet worden", schrieb der Spieler Tamim Iqbal Khan bei Twitter und bezeichnete das als "beängstigende Erfahrung". 3/15/19 9:38 AM Londons Bürgermeister Sadiq Khan bezeichnete die Nachrichten als "herzzerreißend". London stehe den Menschen in Christchurch zur Seite. "London wird immer die Vielfalt feiern, die einige zu zerstören versuchen", sagte er. Die Polizei werde verstärkt an Moscheen eingesetzt werden. 3/15/19 9:33 AM Wie zahlreiche andere Regierungschefs verurteilte auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Tat. "Frankreich stellt sich gegen alle Formen des Extremismus und geht mit seinen Partnern gegen den Terrorismus in der Welt vor", schrieb er - ebenfalls bei Twitter. 3/15/19 9:30 AM Das Video, um das es geht, wurde vermutlich von dem mutmaßlichen Angreifer selbst gefilmt und soll den Angriff auf die erste Moschee zeigen. Der neuseeländische Rechtsprofessor Alexander Gillespie von der Universität von Waikato warnte, die Verbreitung des Videos könne Nachahmungstäter anstiften. 3/15/19 9:25 AM Die neuseeländische Polizei will das Video von dem Moschee-Angriff aus dem Netz löschen und fordert die Menschen auf, die "extrem erschreckenden Aufnahmen" nicht zu teilen. 3/15/19 9:25 AM In Frankreich wurden nach dem Anschlag die Sicherheitsmaßnahmen in der Nähe religiöser Stätten erhöht. "Patrouillen werden in der Nähe von religiösen Standorten durchgeführt" schrieb Innenminister Christophe Castaner auf Twitter . 3/15/19 9:21 AM Pakistans Premierminister Imran Khan kondolierte ebenfalls - und gab der "wachsenden Islamophobie" die Schuld für den Anschlag. 3/15/19 9:16 AM Auch der Bundesrat gedachte zu Beginn seiner Sitzung der Opfer mit einem kurzen Schweigen. «Wir verurteilen die sinnlose Gewalt auf das Äußerste», sagte Präsident Daniel Günther. 3/15/19 9:14 AM Auch Großbritanniens Premierministerin Theresa May meldete sich zu Wort:"Meine Gedanken sind bei allen, die von diesem abscheulichen Gewaltakt betroffen sind", schrieb sie bei Twitter. 3/15/19 9:12 AM Jacinda Ardern bezeichnete die Tat als einen "außergewöhnlichen Akt beispielloser Gewalt", der in Neuseeland keinen Platz habe. "Viele der Betroffenen dürften Migranten sein - Neuseeland ist ihre Heimat - sie sind wir", schrieb sie bei Twitter. 3/15/19 9:07 AM "Die Gefahr ist noch nicht gebannt", sagte Polizeichef Mike Bush. Die Menschen sollten nach Möglichkeit zu Hause bleiben. 3/15/19 9:04 AM Auch Bundesaußenminister Heiko Maas verurteilt den Angriff als "grausamen Terroranschlag". "Wenn Menschen allein wegen ihrer Religion ermordet werden, ist das ein Angriff auf uns alle. Wir stehen zusammen an der Seite der Opfer. Stay strong, New Zealand!" 3/15/19 9:01 AM Sie sei tief erschüttert, ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Twitter mitteilen. 3/15/19 8:35 AM Show more