Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern ernennt Minister für Abrüstung

Es war die erste große Rede zur neuseeländischen Außenpolitik, die Premierministerin Jacinda Ardern seit ihrem Amtsantritt gehalten hat: Dabei kündigte sie am Dienstag in der Hauptstadt Wellington an, einen Ministerposten für Abrüstung und Waffenkontrolle zu schaffen. Winston Peters werde die Aufgabe übernehmen, sagte Ardern. Hintergrund seien die wachsende Spannungen in der Region - ausgelöst durch Nordkoreas Atomprogramm.

Peters ist Vize-Premierminister Neuseelands und Vorsitzender der Partei New Zealand First. Er war von 2005 bis 2008 Außenminister und hat das Amt seit vergangenem Oktober wieder inne.

"Die Gefahren für den weltweiten Frieden und für die weltweite Sicherheit nehmen zu", sagte Ardern, die der Labour-Partei vorsteht. "Die größte Herausforderung kommt derzeit aus Nordkorea." Atomwaffenfrei zu leben sei ein Teil davon, "wer wir als Neuseeländer sind".

Erst am vergangenen Freitag hatten die USA weitere Sanktionen gegen Nordkorea angekündigt. Am Montag stellte Uno-Generalsekretär António Guterres eine neue Initiative für weltweite Abrüstung vor. Steigende Rüstungsverkäufe und atomare Spannungen erforderten neue Bemühungen zur Eindämmung tödlicher Waffen, sagte er auf der Uno-Abrüstungskonferenz in Genf. Das von den Vereinten Nationen proklamierte Ziel einer atomwaffenfreien Welt bleibe angesichts von 150.000 Atomwaffen in aller Welt in weiter Ferne.

"Wenn wir handeln, dann tun wir das mit Anstand"

Neuseeland setzt sich seit Jahrzehnten für Abrüstung ein, einen eigenen Ministerposten hatte es dafür seit 2011 nicht mehr gegeben. Mitte der Achtzigerjahre hatte sich das Land zur atomfreien Zone erklärt - was zu diplomatischem Ärger mit den USA geführt hatte. Im Jahr 2016 hatte die Regierung in Wellington es dann zum ersten Mal seit 30 Jahren einem US-Kriegsschiff erlaubt, einen Hafen im Land anzulaufen.

Ardern ist seit Oktober 2017 Premierministerin. Neben der Bedeutung der Abrüstung sprach die 37-Jährige nun noch weitere Themen an (die komplette Rede können Sie hier nachlesen): Sie kündigte an, dass sich ihre Regierung verstärkt dem Thema Klimawandel widmen werde. Zudem solle die Beziehung zu den Ländern in der Pazifik-Region intensiviert werden. "Kleine Länder brauchen Freunde. Wir werden unsere Partnerschaft mit alten Freunden stärken, die unsere Werte teilen."

Ihre Rede beendete Ardern mit den Worten: "Unser Ansehen weltweit ist hoch: Wenn wir uns äußern, dann sind wir glaubwürdig; wenn wir handeln, dann tun wir das mit Anstand."