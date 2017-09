Parlamentswahl Konservative in Neuseeland brauchen neuen Partner

Bei der Parlamentswahl in Neuseeland zeichnet sich ein Erfolg der regierenden Konservativen unter Ministerpräsident Bill English ab. Nach Auszählung fast aller abgegebenen Stimmen lag die National Party am späten Samstagabend Ortszeit bei rund 46 Prozent, damit erhielte sie 58 der 120 Parlamentssitze.

Zur einer alleinigen Mehrheit reicht es damit nicht. Bislang kooperierten Englishs Konservative mit drei Kleinstparteien, von denen zwei aber den Wiedereinzug ins Parlament verpassen werden. Damit wäre English nun auf einen neuen Bündnispartner angewiesen, und das ist womöglich die rechtspopulistische Anti-Einwanderungs-Partei New Zealand First (NZF).

Getty Images Spitzenkandidatin Jacinda Ardern der unterlegenen Labour Party

Die sozialdemokratische Labour-Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Jacinda Ardern kam auf knapp 36 Prozent. In den Umfragen hatte Labour in den vergangenen Wochen deutlich aufgeholt und sich damit gegenüber 2013 stark verbessert. Sie verpasste einen Machtwechsel aber erneut. Die Konservativen sind in dem Pazifikstaat mit nur 4,7 Millionen Einwohnern seit 2008 an der Regierung.

Mit sieben Sitzen im neuen Parlament vertreten sind die Grünen, sie erlangten 5,8 Prozent der Stimmen. Vor der Wahl hatten sie jedoch eine Zusammenarbeit mit den Konservativen ausgeschlossen. Damit bleibt für die Rolle des Königsmachers fast nur die rechtspopulistische NZF.

English kündigte bereits an, das Gespräch mit der NZF zu suchen, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Neuseeland brauche nun eine "starke und stabile Regierung". Der 55-Jährige ist erst seit Dezember vergangenen Jahres Regierungschef. Zuvor war er Finanzminister.

NZF-Chef Winston Peters, 72, lehnte es am Wahlabend allerdings ab, sich auf ein Bündnis festzulegen. Die NZF saß sowohl mit den Konservativen als auch mit Labour schon in der Regierung. Theoretisch möglich - wenn auch sehr unwahrscheinlich - wäre auch ein Bündnis von Labour, NZF und Grünen.