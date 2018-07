Flaggenstreit Neuseelands Vizepremier stichelt gegen Australien

Weil ihre Landesfahnen oft verwechselt werden, hat Neuseelands Vizepremier und Außenminister, Winston Peters, Australien aufgefordert, sich eine neue Flagge zu suchen. Australien habe die neuseeländische Flagge kopiert, sagte Peters dem Sender TVNZ.

"Sie sollten ihre Flagge ändern und die Tatsache akzeptieren, dass wir das Design zuerst hatten", sagte Peters. Der Chef der nationalistischen Partei New Zealand First vertritt Regierungschefin Jacinda Ardern (New Zealand Labour Party) während ihrer sechswöchigen Elternzeit auf dem Posten des Premiers.

Die 1902 offiziell eingeführte neuseeländische Flagge hat vier rote Sterne auf blauem Grund, die das Sternbild Kreuz des Südens darstellen sollen, und - als ehemalige britische Kolonie - den Union Jack in der linken oberen Ecke.

Getty Images/ iStockphoto Neuseeländische und australische Flagge nebeneinander

Australiens Flagge zieren ebenfalls Union Jack und Sterne. Nur sind es in diesem Fall sechs weiße Sterne. Fünf davon stellen ebenfalls das Kreuz des Südens dar. In ihrer derzeitigen Form gibt es diese Flagge offiziell erst seit 1954, eine ähnliche Version allerdings seit 1901.

Vor zwei Jahren hatte Neuseeland in einer aufwendigen Kampagne eine neue Flagge gesucht. Der Siegerentwurf mit Silberfarn und Kreuz des Südens auf blauem und schwarzen Grund fiel allerdings bei einer Volksabstimmung durch. Die Mehrheit der Neuseeländer wollte lieber die alte Flagge behalten.