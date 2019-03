In weiten Teilen Neuseelands stand von 13.32 Uhr bis 13.34 Uhr Ortszeit das Leben still: Mit zwei Schweigeminuten hat das Land am Freitag der 50 Todesopfer des rassistisch motivierten Anschlags auf zwei Moscheen in der Stadt Christchurch gedacht. Fast genau zu dieser Zeit hatte vor einer Woche ein Attentäter während der Freitagsgebete die erste der beiden Moscheen überfallen.

Viele Frauen in Neuseeland trugen als Zeichen der Solidarität mit den muslimischen Gemeinden am Freitag ein Kopftuch - die Initiative "Headscarf for Harmony" hatte zu der Aktion aufgerufen.

Tom Westbrook / REUTERS Frauen mit Kopftüchern vor der Al-Nur-Moschee

Bell Sibly, die sich in Christchurch an der Solidaritätsaktion beteiligte, begründete das wie folgt: "Wenn irgendjemand mit einer Waffe auftaucht, will ich zwischen ihm und der Person stehen, auf die er sie richtet. Und ich will, dass er keinen Unterschied erkennen kann, denn es gibt keinen Unterschied."

Auch Premierministerin Jacinda Ardern kam mit Kopftuch zum Freitagsgebet. Sie hatte bereits bei früheren Besuchen mit Muslimen eines getragen und dafür viel Lob geerntet. Auch Polizistinnen, die Trauerfeiern und Versammlungen schützten, waren mit Kopftuch zu sehen.

Vincent Yu / DPA Polizisten vor einem Friedhof in Christchurch, auf dem Opfer der Terrorattacke beerdigt wurden

Zudem gab es am Freitag rund um verschiedene Moscheen Menschenketten. Die Trauerzeremonie vor der Al-Nur-Moschee, die mit dem Ruf eines muslimischen Geistlichen zum Gebet begonnen hatte, wurde live im Radio und Fernsehen übertragen. Für kommenden Woche ist eine nationale Trauerfeier geplant.

Carl Court / Getty Images Muslime beim Freitagsgebet im Park vor der Al-Nur-Moschee

Am Donnerstag hatte Ardern bekannt gegeben, dass im Land unter anderem halbautomatische Waffen - wie sie der Schütze benutzt hatte - ab sofort verboten seien. Als mutmaßlicher Täter sitzt ein 28 Jahre alter Rechtsextremist aus Australien in Untersuchungshaft. Ihm droht lebenslange Haft.