New Jersey Gouverneur ignoriert eigenes Strandverbot

Es hätte ein so schöner Wochenendausflug werden können: Ruhe, Sonne und ein leerer Strand. Doch für diesen Trip muss New Jerseys Gouverneur Chris Christie viel Kritik einstecken. Das Problem: Der Republikaner hatte vor dem Wochenende mehrere Strände am Jersey Store wegen Finanzstreitigkeiten schließen lassen - auch jenen, an dem er selbst sein Wochenende verbrachte.

Nach einem Haushaltsstreit mit den Demokraten veranlasste Christie einen Government Shutdown, also einen Stopp von bestimmten Regierungstätigkeiten. In diesem Zusammenhang musste die Verwaltung diverse Touristen-Attraktionen schließen lassen - darunter Parks, historische Sehenswürdigkeiten sowie staatliche Strände. 30.000 bis 35.000 Angestellte des Staates wurden vorübergehend beurlaubt.

Gov. Chris Christie and family soak up sun on state beach he closed to the public. @AndyMills_NJ https://t.co/5NfFIv4IWX pic.twitter.com/nnWVxw5XT1 — Tony Dearing (@TonyDearing) 2. Juli 2017

Christie verbrachte das Wochenende dennoch mit seiner Familie an einem der geschlossenen Strände am Island Beach State Park - im Strandhaus des Staates.

Als der Republikaner später bei einer Konferenz gefragt wurde, ob er etwas Sonne abbekommen hätte, hatte dieser den Strandbesuch noch dementiert "Ich habe heute keine Sonne abbekommen."

Doch dann tauchten plötzlich Fotos auf, die den Republikaner mit seiner Familie an dem gesperrten Strand zeigten. Sein Sprecher räumte den Ausflug später ein: "Ja, der Gouverneur war kurz am Stand, um mit seiner Frau und der Familie zu sprechen, bevor er in sein Büro fuhr."