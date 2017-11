Terror in Manhattan Deutsche bei Anschlag in New York verletzt

Unter den Verletzten des Anschlags von New York ist laut Auswärtigem Amt auch eine Deutsche. Das deutsche Generalkonsulat in New York und die Botschaft in Washington stünden in Kontakt mit den zuständigen Stellen in den USA, teilte die Behörde mit. Reisenden werde empfohlen, größere Menschenansammlungen zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten.

Ein 29-jähriger Mann war laut Polizei am Dienstag mit einem Kleinlaster in Manhattan auf einen Radweg gefahren und hatte zahlreiche Fußgänger und Radfahrer erfasst. Dann sei er in einen Schulbus gerast. Als er aus dem Wagen geflohen sei, hätten Sicherheitskräfte ihn niedergeschossen und anschließend festgenommen. Bei dem Anschlag kamen mindestens acht Menschen ums leben, rund ein Dutzend weitere wurden verletzt (Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht: New Yorks Albtraum).

Die Bundesregierung reagierte mit Entsetzen auf das Attentat. Die Gedanken seien bei den Opfern und deren Familien, twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Von Berlin nach New York City: Wir stehen an Eurer Seite."

Die Behörden gehen derweil von einem Einzeltäter aus. US-Präsident Donald Trump sprach von einem Terroranschlag und kündigte verschärfte Einreisekontrollen an. Die Ermittler fanden US-Medienberichten zufolge eine Nachricht, in der der Mann erklärt, die Tat im Namen der Terrororganisation "Islamischer Staat" verübt zu haben.

Der Verdächtige war den Ermittlern zufolge vor sieben Jahren aus Usbekistan eingewandert. Der usbekische Präsident Schawkat Mirsijojew teilte in einem Kondolenzschreiben an US-Präsident Donald Trump mit, sein Land werde alle Ressourcen nutzen, um bei den Ermittlungen zu helfen.