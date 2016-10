New York Nackte Clinton-Skulptur erneut aufgetaucht

Die US-Präsidentschaftskandidatin mit offener Bluse, ein Wall-Street-Banker hängt an ihrer nackten Brust; zu ihren Füßen E-Mails, die sie mit Pferdehufen tritt: In dieser Pose hat eine Gruppe Künstler Hillary Clinton abgebildet - und New Yorker Passanten damit aufgebracht.

Die Skulptur löste vergangene Woche auf der Straße ein Gerangel aus. Einige New Yorker warfen die Plastik um, während andere das Werk schützen wollten. Schließlich entfernte einer der Künstler die Statue auf Aufforderung der Polizei.

Nun ist die Statue wieder aufgetaucht, wenn auch ramponiert. Der Figur fehlten die Hände. Für Aufruhr sorgte sie offenbar auch nicht mehr. Der lokale Ableger des TV-Senders NBC berichtete, Passanten fotografierten die Statue im südlichen Manhattan.

Einem Sprecher der Künstler zufolge heißt die Skulptur "The Empress Has No Shame" (Die Kaiserin hat keine Scham).

AFP Trump-Statue in Las Vegas

Der Titel ist eine Anspielung auf die Nackt-Skulptur von Clintons Konkurrent Donald Trump mit dem Namen "The Emperor Has No Balls" (Der Kaiser hat keine Eier).

Sie war zuvor ebenfalls auf öffentlichen Plätzen aufgetaucht und wurde vergangenes Wochenende bei einer Auktion in Los Angeles für knapp 22.000 Dollar versteigert.