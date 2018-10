New York Polizei untersucht verdächtiges Paket an Robert de Niro

Knapp einen Tag, nachdem US-Behörden mehrere mutmaßliche Paketbomben abgefangen hatten, ist die New Yorker Polizei wegen eines weiteren verdächtigen Pakets im Einsatz. Das berichten die US-Sender CNN und NBC unter Berufung auf Polizeiquellen. Das Paket ist demnach an den Sitz der Produktionsfirma und eines Restaurants des Schauspielers Robert De Niro im Stadtteil Tribeca in Manhattan adressiert gewesen.

Es weise Ähnlichkeit zu den Paketen auf, die am Vortag abgefangen worden waren, insbesondere sei als Absenderadresse das Büro von Debbie Wasserman Schultz angegeben - sie war von 2011 bis 2016 Vorsitzende des Demokratischen Nationalkomitees. De Niro kritisierte Trump in der Vergangenheit wiederholt.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls sei niemand zu Hause gewesen, berichtete der Sender NBC unter Berufung auf die Polizei. Laut NBC befindet sich in demselben Gebäude in New York, in dem de Niro wohnt, auch ein Restaurant im Besitz des Schauspielers.

Die US-Bundespolizei FBI fing am Mittwoch mindestens acht verdächtige Pakete ab. Sie waren unter anderem an Ex-Präsident Barack Obama, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, die demokratische Kongressabgeordnete Maxine Waters, aber auch an das CNN-Büro in New York adressiert.

Video: Secret Service fängt verdächtige Pakete an Clinton und Obama ab

Video AP

Die Sendung an CNN bestand nach Polizeiangaben aus einer Metallröhre mit Drähten. Zum genauen Inhalt der Sendungen an Obama und Clinton gaben die Behörden hingegen zunächst nichts Genaueres bekannt, die "New York Times" berichtete von Sprengsätzen.

Nach dem Fund des verdächtigen Pakets mit einem potenziellen Sprengsatz hat Clinton die Arbeit der Sicherheitsbehörden gewürdigt. Sie sei dem Secret Service jeden Tag für seine Arbeit dankbar. Es sei eine "beunruhigende Zeit", fügte die 70-Jährige hinzu. "Es ist eine Zeit tiefer Spaltung, und wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um unser Land zusammenzubringen."

Ein Risiko, dass die mutmaßlichen Paketbomben Obama oder Clinton hätten erreichen können, habe nicht bestanden, hieß es in einer Mitteilung des Secret Service. Die Pakete seien sofort als "potenzielle Sprengsätze" identifiziert und dann als solche behandelt worden. Inzwischen sei eine umfassende Untersuchung eingeleitet worden, um den oder die Absender zu ermitteln.

We condemn the attempted attacks against fmr Pres Obama, the Clintons, @CNN & others. These cowardly actions are despicable & have no place in this Country. Grateful for swift response of @SecretService, @FBI & local law enforcement. Those responsible will be brought to justice. — Vice President Mike Pence (@VP) 24. Oktober 2018

Das Weiße Haus verurteilte die "terroristischen" und "verabscheuenswerten" Taten gegen Obama und Clinton, die den oppositionellen Demokraten angehören. US-Vizepräsident Mike Pence verurteilte die "feigen" Aktionen, dankte den Sicherheitsbehörden für die schnelle Reaktion und versprach, die Schuldigen vor Gericht zu bringen.

Donald Trump erklärte anschließend ebenfalls via Twitter, er stimme seinem Stellvertreter "voll und ganz" zu - und teilte den Beitrag von Pence.

Bereits am Montag war ein mutmaßlicher Sprengsatz im Briefkasten des Milliardärs George Soros in Bedford, einem Vorort von New York, entdeckt worden. Der aus Ungarn stammende Soros ist ein Unterstützer der US-Demokraten und wird von Rechtspopulisten in den USA wie auch in seinem Herkunftsland heftig attackiert.

Trump hatte Soros kürzlich bezichtigt, Proteste gegen den neuen US-Verfassungsrichter Brett Kavanaugh finanziert zu haben.