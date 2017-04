Deutschland verfügt über die untalentiertesten Rechtspopulisten Europas. Im Rest des Kontinents sind Einwanderungs- und EU-Gegner bekanntlich sehr erfolgreich, die AfD ist dagegen mit Selbstzerfleischung beschäftigt. Das zeigt auch die Ankündigung von Frauke Petry, die beim Parteitag am Samstag überraschend nicht als Spitzenkandidatin antritt und stattdessen eine Entscheidung über die Ausrichtung der Partei herbeiführen will.

Das ist nichts anderes als eine weitere Finte im Machtkampf zwischen der Vorsitzenden und ihren Kontrahenten Alexander Gauland und Björn Höcke. Der Streit kann sich noch lange hinziehen - von den glatten PR-Strategien ihrer Gesinnungsfreunde in Frankreich oder Österreich ist diese Truppe weit entfernt. Für die traditionellen Parteien und die Verfechter liberaler Werte in Deutschland ist das eine gute Nachricht: Zumindest in ihrem heutigen Zustand braucht niemand die AfD zu fürchten.

Elf Kandidaten, eine Sendung

Im Nachbarland Frankreich sieht es vor dem ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen am Sonntag ganz anders aus: Drei der vier führenden Kandidaten kommen nicht aus den traditionellen Parteien. Heute findet das letzte Großereignis des Wahlkampfs statt: Alle elf Kandidaten treten noch einmal in einer Fernsehsendung auf. Viele Franzosen sind mit ihren Wahloptionen so unzufrieden, dass eine so geringe Wahlbeteiligung wie nie zuvor droht, schreibt mein Kollege Stefan Simons. Auch deshalb kann niemand sagen, wie zuverlässig die Umfragen sind, die den Liberalen Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen mit einem hauchdünnen Vorsprung vor dem Konservativen François Fillon und dem Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon zeigen. Über den Wahlausgang in Frankreich kann man sich durchaus Sorgen machen.

Proteste gegen Erdogan

Es sind entscheidende Tage für die Türkei: Mindestens 38 Menschen sind festgenommen worden, weil sie gegen mögliche Wahlfälschungen beim Verfassungsreferendum demonstriert hatten. Freie Meinungsäußerung ist in der neuen Türkei von Präsident Recep Tayyip Erdogan offenbar nicht mehr erwünscht. Die Opposition kritisiert, dass am Sonntag massenhaft ungültige Stimmzettel zugelassen worden seien. Die Wahlkommission hat die Beschwerde bereits abgewiesen. Die Kritik internationaler Wahlbeobachter weist die Regierung ohnehin als "unfair" zurück.

Chemiewaffenangriff in Syrien

Im Uno-Sicherheitsrat geht es heute wieder um die Lage in Syrien. Den Vetomächten ist es bisher auch in vier Versuchen nicht gelungen, eine Resolution zum Chemiewaffenangriff in Chan Scheichun zu verabschieden, weil Russland seine Hand über das Assad-Regime hält. Nun hat die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW), die für die Aufklärung zuständig ist, erste Ergebnisse bekannt gegeben: Beim eingesetzten Gift handelt es sich nachweislich um einen Nervenkampfstoff wie Sarin. Damit ist nun noch wahrscheinlicher, dass das Assad-Regime für den Angriff verantwortlich ist. Hier finden Sie übrigens den ausführlichen Faktencheck meiner Kollegen zum Thema.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Bill O'Reilly. Zwei Jahrzehnte lang war er der ungekrönte König des rechten Nachrichtensenders Fox News und zugleich einer der Wegbereiter der radikalen Konservativen in den USA. Nun hat ihn sein Arbeitgeber, der Medienmogul Rupert Murdoch, entlassen - aber nicht freiwillig. Die "New York Times" hatte zuvor enthüllt, dass O'Reilly insgesamt 13 Millionen Dollar an Frauen bezahlt hat, die ihn der sexuellen Belästigung bezichtigten. Als die Werbekunden absprangen, verschwand der TV-Star in einen Urlaub, aus dem er nicht wiederkehren wird. Zuvor musste schon Roger Ailes abtreten, der Gründer des Senders - ebenfalls wegen sexueller Belästigung.

