Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

die Schlacht um Aleppo ist vorbei, die Waffen schweigen. Assad, Iran und Russland haben gewonnen, die Stadt ist weitgehend zerstört. Die verbliebenen Rebellen sollten in dieser Nacht aus der Stadt in von der Opposition kontrollierte Gebiete abziehen dürfen, das wurde zunächst verhindert. Es bleibt zu hoffen, dass der Deal hält, dass er nicht - wie so viele Deals vor ihm - noch gebrochen wird, dass es nicht doch weitere Racheakte gibt.

Viele Details waren zunächst unklar, etwa, ob nur Kämpfer oder auch Zivilisten abziehen dürfen. Was in Aleppo zuletzt geschehen ist, nannte die Uno eine "Kernschmelze der Menschlichkeit". Niemand weiß, wie viele Menschen in den vergangenen Tagen gestorben sind, in den Kämpfen, den Bombardierungen. Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon bezeichnete Berichte als glaubwürdig, dass Regimekräfte in großer Zahl Zivilisten umgebracht hätten, darunter Frauen und Kinder.

Das grausame Ende der Rebellion in der einst größten syrischen Stadt bedeutet den Anbruch einer neuen Phase im syrischen Krieg, aber nicht die baldige Rückeroberung des Landes durch Assads Truppen - sie sind dazu nicht stark genug, schreibt mein Kollege Christoph Sydow. Ich möchte Ihnen außerdem einen sehr lesenswerten Text aus dem aktuellen SPIEGEL empfehlen. Unser Mitarbeiter Fritz Schaap war in Damaskus und beschreibt, wie die Bewohner dort mit dem Krieg umgehen: Sie feiern Partys und versuchen, ihn zu vergessen.

REUTERS

Trumps Russlandversteher

Donald Trump will nun also tatsächlich den ExxonMobil-CEO Rex Tillerson zum Außenminister machen. Tillerson hat sich bisher nur für eine Welt eingesetzt, in der sich gut Öl produzieren lässt, er verfügt über enge Beziehungen zur russischen Führung, hat immer wieder die Sanktionen gegen Russland kritisiert. Kritik an der russischen Außenpolitik ist von ihm nicht zu erwarten - ein radikaler Bruch. Die große Frage lautet nun: Wird der Senat ihn bestätigen?

Vielen Republikanern ist Trumps Schwenk in Richtung Putin nicht geheuer, jetzt schon kündigt sich Widerstand an. Trump hat auf der anderen Seite prominente Fürsprecher für Tillerson organisiert, darunter die ehemalige Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice. Es könnte knapp werden. Ein Muster zeichnet sich ab, wenn man auf Trumps Kabinett blickt: Er mag CEOs und Generäle, von politischer Erfahrung und Fachkenntnissen scheint er nicht viel zu halten.

DPA

Ein Berlusconi-Freund als EU-Parlamentspräsident?

Einst schlug der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi den EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz für die Rolle des Kapo in einem Nazi-Film vor. Nun kandidiert Schulz für den Bundestag und sein Nachfolger könnte ausgerechnet ein Berlusconi-Freund werden. Die Konservativen von der EVP einigten sich in Brüssel nach undurchsichtigen Hinterzimmer-Deals auf den Forza-Italia-Politiker Antonio Tajani als ihren offiziellen Kandidaten - und sie haben die meisten Stimmen im Parlament. Es ist dennoch nicht gesichert, dass Tajani im Januar von den übrigen Parteien genügend Stimmen erhält, er ist ein sehr umstrittener Kandidat. Seine Nominierung ist eine Niederlage für den deutschen EVP-Fraktionschef Manfred Weber, der einen mehrheitsfähigen Kandidaten wollte.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Gewinner des Tages...

... ist Hans-Christian Ströbele. Der 77-Jährige, der in Berlin-Kreuzberg als einziger Grüner Deutschlands mehrfach ein Direktmandat gewonnen hat, wäre im kommenden Jahr wohl Alterspräsident des Bundestags geworden. Stattdessen hat er sich nun entschieden, nicht mehr zu kandidieren. "Insgesamt fünf weitere stressige Jahre im Bundestag sind mir einfach zu viel", sagte er - ein stilvoller Abgang nach 19 Jahren als Abgeordneter.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr