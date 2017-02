der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika gilt nicht gerade als Verfechter westlicher Werte. Dem seit fast zwei Jahrzehnten amtierenden Staatschef werfen Menschenrechtsorganisationen vor, politische Gegner zu verfolgen und die Presse zu drangsalieren. Die Kritik am algerischen Unterdrückungsapparat wird freilich kaum im Vordergrund stehen, wenn Angela Merkel heute in das Reich des gesundheitlich angeschlagenen Machthabers fliegt.

Die Kanzlerin braucht Bouteflika, um im Norden Afrikas möglichst viele Barrieren gegen Flüchtlinge zu errichten, die nach Europa übersetzen wollen. Wie lautete ein Motto im Team des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan? "Er mag ein Schurke sein, aber er ist unser Schurke."

DPA

Das falsche Pferd der Grünen

Eines muss man dem grünen Spitzenduo lassen: Politisch ist es klar verortet. Cem Özdemir tritt gern als Industrielobbyist mit Demeter-Kundenkarte auf, und Katrin Göring-Eckardt gilt als einfühlsamste Kanzlerin-Versteherin nach Merkels langjähriger Büroleiterin Beate Baumann. Das Problem ist nur, dass Schwarz-Grün durch das überraschende Umfrage-Hoch von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz inzwischen so zeitgemäß wirkt wie die elektrische Schreibmaschine nach Einführung des Personalcomputers.

In der Öko-Partei werden Umfragen herumgereicht, nach denen fast 70 Prozent der Grünen-Wähler Schulz als Kanzler wollen, und im aktuellen SPIEGEL wird über ein Strategiepapier von Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner berichtet, das von einem "gesellschaftlichen Ermüdungsbruch mit Merkel" kündet. Dass Özdemir und Göring-Eckardt ihren Kurs ändern, wenn sich heute in Berlin der grüne Parteirat trifft, ist gleichwohl nicht zu erwarten. Die beiden kennen die alte Weisheit: "Wenn Du mitten im Rennen merkst, dass Du aufs falsche Pferd gesetzt hast - reite weiter."

REUTERS

Dr. Jekyll und Mister Trump

Seit Tagen geht es im Weißen Haus zu wie in Robert Louis Stevensons berühmtem Schauerroman: mit US-Präsident Donald Trump in der Rolle des bösen "Mr. Hyde" und seinem Vize Mike Pence als guter "Doktor Jekyll". Wenn Trump auf einer bizarren Pressekonferenz gegen Journalisten und Mitarbeiter wütet, gibt Pence auf der Münchner Sicherheitskonferenz den verlässlichen Bündnispartner. Sagt Trump "America First", spricht Pence von "Freiheit, Recht und Rechtsstaatlichkeit". Heute besucht der freundliche Vizepräsident die EU-Kommission in Brüssel, und wenn nicht alles täuscht, werden sich zumindest einige seiner Gesprächspartner daran erinnern, dass die Geschichte schon bei Stevenson nicht gut ausging: Was der gute Dr. Jekyll auch versuchte, er wurde sein bösen Doppelgänger nicht los.

AFP

Merkels Freundin

Sie lobt die Kanzlerin und kämpft gegen jene nordafrikanische Männer, die in den Silvesternächten 2016 und 2017 "Frauen aus dem öffentlichen Raum vertreiben wollten". Alice Schwarzer, noch immer bekannteste Feministin Deutschlands, stellt sich heute den Fragen meiner Kollegen René Pfister und Markus Feldenkirchen. 20 Uhr im Spiegelsaal, Clärchens Ballhaus, Berlin.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Getty Images

Gewinnerin des Tages...

... ist Laura Dahlmeier. Nachdem die Biathletin bei den jüngsten Weltmeisterschaften fünf Titel geholt hat, denkt die Bundesregierung darüber nach, wie sie die Goldmedaillen der Langläuferin außenpolitisch versilbern kann. Schließlich trug der Wettkampf, in dem die Athleten ständig in liegender oder stehender Position um sich schießen, früher den Namen "Militärpatrouillenlauf". Also lautet die Frage im Ministerium von Ursula von der Leyen: Lassen sich Dahlmeiers Erfolge eventuell auf die Verteidigungsleistungen der Deutschen im Nato-Bündnis anrechnen?

Ich wünsche Ihnen einen sportlichen Start in die Woche,

Ihr Michael Sauga