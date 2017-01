weil die Deutschen zu sehr auf Datenschutz erpicht seien, warnt Angela Merkel derzeit oft in ihren Reden, drohe die Republik zur digitalen Wüste zu verkommen. Wenn sich heute die Experten der OECD in Berlin zum Thema äußern, werden vermutlich ganz andere Versäumnisse aufgezählt: die der Regierung nämlich. Der Breitbandausbau ist zu langsam, die Computerisierung der Behörden kommt nur schleppend voran, im Kabinett blockieren sich die verschiedenen Online-Minister gegenseitig. Mit Merkels digitalem "Wir schaffen das" ist es wie in der Flüchtlingskrise. In Wahrheit heißt es: "Ihr schafft das schon".

Der Donald und der Papst

Wenn sich Donald Trump heute zum ersten Mal seit seiner Wahl der Presse stellt, wird es vor allem um ein Thema gehen: Wie kann verhindert werden, dass der künftige US-Präsident beim Regieren mit den Interessen seines weit verzweigten Familienkonzerns in Konflikt gerät. Seit Wochen brüten Juristen und Unternehmensberater über Treuhandmodelle und Stiftungskonstruktionen. Doch nun, so ist aus seiner Umgebung zu hören, wird Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner zum Chefberater im Weißen Haus machen. Und so das klare Signal setzen, dass sich sein Familienclan weiter auf jenes nepotistische Aufstiegsmodell verlassen kann, von dem es im Sprichwort heißt: "Wer den Papst zum Vetter hat, ist bald Kardinal."

Geheimkommando SPD

Wer etwas für Geheimoperationen übrig hat, kommt in diesen Tagen bei der SPD auf seine Kosten. Erst mochte EU-Parlamentspräsident Martin Schulz nicht sagen, ob er künftig in Berlin oder in Brüssel Politik machen will. Dann schwieg Parteichef Sigmar Gabriel zu seiner möglichen Kanzlerkandidatur. Und schließlich sagte die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, sie wisse zwar Bescheid, verneinte aber die Frage danach, ob sie denn auch sagen würde, wer Kanzlerkandidat wird.

Bei diesem Stand wird es wohl auch bleiben, wenn Kraft heute in Düsseldorf ihren Ausblick auf die letzten vier Monate vor der Landtagswahl gibt. Mein SPIEGEL-ONLINE-Kollege Florian Gathmann hat die SPD-Spitze bei einem - natürlich geheimen - Treffen in einem Flughafenhotel der Landeshauptstadt beobachtet. Seine Prognose: "Es spricht viel dafür, dass Gabriel als Kanzlerkandidat antritt".

Laser gegen Nüsse

Früher konnte die deutsche Exportwirtschaft gar nicht genug jubeln, wenn sie mal wieder rekordhohe Ausfuhrzahlen zu verkünden hatte. Doch seit der künftige US-Präsident Donald Trump jeden mit einer Twitter-Drohung belegt, der nicht "America first" auf seine Container klebt, müssen die Deutschen umdenken. Zum Beispiel der Maschinenbau, der heute neue Konjunkturzahlen verkündet. In den 1970er Jahren wurden im sogenannten Bartergeschäft mit Osteuropa deutsche Pipeline-Röhren gegen russische Schweinehälften getauscht. Heißt es künftig also: Schwäbische Festkörperlaser gegen amerikanische Erdnüsse?

Verlierer des Tages...

... ist Philipp Klais. Von dem Bonner Orgelbau-Unternehmer wird kaum die Rede sein, wenn heute in Hamburg vor 2000 meist prominenten Gästen die neue Elbphilharmonie eröffnet wird. Dabei hat Klais demonstriert, dass man nicht nur ein erstklassiges Produkt abliefern, sondern auch halbwegs die Kosten im Griff behalten kann. Während der Preis für die Konzerthalle im Laufe der Bauzeit von 78 auf 790 Millionen Euro explodierte, stieg der Aufwand für das 15 Meter hohe Pfeifenwerk lediglich von 1,65 auf zwei Millionen Euro. So undankbar ist die Welt: Die Orgel des Herrn Klais ist nur ein Kostenwunder, die Elbphilharmonie dagegen wird als "Jahrhundertbauwerk" gefeiert.

