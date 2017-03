Angela Merkel hat derzeit kein Glück mit ihren Reisen. Vor zwei Wochen musste sie einen Flug nach Algerien absagen, weil Präsident Abdelaziz Bouteflika an einer Bronchitis litt. Gestern stieg die Kanzlerin aus ihrem startbereiten Regierungs-Airbus, weil auf dem Washingtoner Flughafen Schneestürme angesagt waren. Eigentlich hätte sie heute Donald Trump treffen sollen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass Merkel noch etwas Zeit zur Vorbereitung bekommt. Seit der neue US-Präsident regiert, kam kaum ein Gast zufrieden aus Washington zurück.

Als Theresa May Trump besuchte, tätschelte der onkelhaft die Hand der britischen Premierministerin. Der japanische Premier Shinzo Abe wurde von Trump im Oval Office regelrecht durchgeschüttelt (Sehen Sie hier das Video bei YouTube). Es waren Szenen, die für viel Spott sorgten. Das würde sich Merkel gerne ersparen. Sie hat gelernt, dass verunglückte Bilder bisweilen größeren Schaden anrichten als verunglückte Sätze.

Angstbeißer Erdogan

Was treibt Recep Tayyip Erdogan? Man könnte es für eine besonders subtile Form von Humor halten, dass ein Mann, der in der Türkei auf den Menschenrechten herumtrampelt, ausgerechnet den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bemühen will. Der soll einschreiten, weil der türkische Präsident sich von der niederländischen Regierung ungerecht behandelt fühlt. Allerdings ist Erdogan in der Vergangenheit nicht gerade durch Selbstironie aufgefallen. Ihn treibt offenkundig die Angst, dass er nicht nur sein Referendum im April verliert, sondern anschließend auch die Macht. Das lässt ihn immer schriller werden.

Kampf der Super-Egos

Volkswagen legt heute detaillierte Zahlen für das Jahr 2016 vor. Vor allem das gute Geschäft in China hat dafür gesorgt, dass der Konzern - nach Rekordverlusten im Jahr 2015 - wieder schwarze Zahlen schreibt. Doch die dunklen Schatten der Diesel-Affäre wollen nicht weichen. Zuletzt kam der Verdacht auf, dass Audi-Chef Rupert Stadler schon früher als bisher bekannt von dem Manipulationen an den Motoren wusste. Sein Stuhl wackelt seither bedrohlich. Außerdem hält der Dauerstreit zwischen Betriebsratschef Bernd Osterloh und VW-Markenchef Herbert Diess den Konzern in Atem (Lesen Sie mehr zu den Hintergründen in dieser SPIEGEL-Geschichte). Längst geht es dabei nicht mehr nur um 30.000 Stellen, die wegfallen sollen - sondern, wie so oft bei VW, um den Kampf zweier (männlicher) Superegos.

Verlierer des Tages...

... ist - wieder mal - Großbritannien. Premierministerin Theresa May wird wohl in Kürze offiziell verkünden, dass ihr Land die EU verlässt. Die Schotten allerdings mögen da nicht folgen. Regierungschefin Nicola Sturgeon in Edinburgh hat erklärt, dass sie ihre Landsleute ein zweites Mal über die Abspaltung vom Königreich abstimmen lassen will. Vieles spricht dafür, dass es diesmal eine Mehrheit gibt, schließlich sind die Schotten deutlich europafreundlicher als der Rest der Insel. Zwar braucht ein neues Referendum die Zustimmung des Parlaments in London, und dort haben Mays Konservative das Sagen. Aber Sturgeon will offenkundig das Signal setzen, dass die Schotten ebenso stur wie vernünftig sind.

