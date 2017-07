Macht lässt sich auch an Terminkalendern ablesen. Heute reist die Kanzlerin nach Paris, sie wird dort mit dem neuen französischen Präsidenten besprechen, wie es mit der Eurozone weitergehen soll und ob Europa in Verteidigungsfragen näher zusammenrückt.

Angela Merkel sollte sich aber kurz fassen, denn allzu lange kann sich Emmanuel Macron nicht mit der deutschen Regierungschefin aufhalten. Für den Nachmittag hat sich US-Präsident Donald Trump in der französischen Hauptstadt angesagt. So kann es leicht passieren, dass Macron schon verstohlen auf die Uhr schielt, während Merkel im Élysée-Palast noch ihr Dessert löffelt.

Oase für Autonome

Nach der Hamburger Krawallnacht wird diskutiert, ob das linksautonome Zentrum Rote Flora geschlossen werden soll. Die Köpfe der Flora gehörten zu den Organisatoren der "Welcome to hell"-Demo gegen den G20-Gipfel. Einige Demonstranten, die bei den anschließenden Ausschreitungen verletzt wurden und lieber kein Krankenhaus aufsuchen mochten, fanden in der Flora Zuflucht. Als am Ende ganze Straßenzüge demoliert waren, sagte Flora-Anwalt Andreas Beuth, man habe "gewisse Sympathien" für solche Aktionen, solange sie im feinen Blankenese stattfinden. Aber doch bitte nicht im alternativen Schanzenviertel!

Man stelle sich für einen Moment vor, durch Hamburg wäre ein rechter Mob gezogen, und Verwundete des Straßenkampfs hätten Zuflucht in einem Kulturzentrum gefunden, das seine Verbundenheit zur rechtsextremen Szene nie verheimlicht hat. Und der Anwalt dieses Zentrums würde den Gewaltexzess verteidigen. Gäbe es einen Zweifel daran, ob die Schließung des Kulturzentrums gerechtfertigt ist? Und würde die "Süddeutsche Zeitung" dann kommentieren, eine solche "Subkultur-Oase", die "beharrlich dem Mainstream widersteht", müsse erhalten bleiben, weil sie eine "Facette urbaner Vielfalt" sei?

Brüchiger Frieden

Als sich die CSU-Landesgruppe in dieser Woche zur Klausur im Kloster Banz traf, nutzten etliche Abgeordnete den Besuch Angela Merkels, um sich ein Werbefoto mit ihr zu sichern - was nicht ohne Komik ist, schließlich wurde noch vor Jahresfrist in München geraunt, es würde sich im Bundestagswahlkampf kaum ein Christsozialer finden, der für die "Flüchtlingskanzlerin" Plakate klebt. Davon ist nun keine Rede mehr, Merkel ist in Bayern wieder so beliebt wie vor der Grenzöffnung im Spätsommer 2015, und CSU-Chef Horst Seehofer sagte vor ein paar Tagen, er vertraue der Kanzlerin "blind". Was das heißt, wird sie in Kürze erleben, wenn die CSU ihren "Bayernplan" vorstellt. Er sieht offenbar höhere Renten für Mütter, eine Obergrenze für Flüchtlinge sowie die Einführung bundesweiter Volksentscheide vor - alles Punkte, die Merkel ablehnt. In der Union gilt immer das Motto: Nach dem Streit ist vor dem Streit.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... ist Teddy Fischer. Der Reporter einer Schülerzeitung aus dem US-Bundesstaat Washington entdeckte im Netz einen Artikel über einen Bodyguard des US-Verteidigungsministers James Mattis. Der Text war mit einem Foto versehen, auf dem der Personenschützer ein Packen Unterlagen im Arm hält - auf einem Papier klebte eine Notiz mit der Telefonnummer des Politikers. Daraufhin rief Fischer einfach bei Mattis an, und nach einigem Hin und Her hatte der junge Journalist nicht nur sein Interview im Kasten - sondern war auch um die Erkenntnis reicher, dass Recherche nur ein anderes Wort für Hartnäckigkeit ist.

