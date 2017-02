heute reist Angela Merkel in die Türkei und sie wird dafür kritisiert werden, zwei Monate vor dem Verfassungsreferendum, mit dem Recep Tayyip Erdogan sich seine Machtfülle noch einmal erweitern lassen will. Ein schwieriger Zeitpunkt, doch die Reise ist trotzdem richtig: Den Dialog mit Ankara abzubrechen, würde Erdogan nicht beeindrucken und die Türkei nicht demokratischer machen.

Im Grunde steht die Kanzlerin vor einem ähnlichen Dilemma wie am Wochenende mit Donald Trump: Wie die richtige Balance finden zwischen einer pragmatischen Politik, die gemeinsame Interessen betont und nicht vergisst, dass Europa und die Türkei schlicht aufeinander angewiesen sind, - und einer prinzipiengeleiteten? Im Umgang mit Erdogan, Trump, Wladimir Putin und Co. wird das nie ganz aufgehen.

Putin bei Orban

Leichter haben es miteinander die beiden Herren, die sich heute in Budapest treffen: Russlands Präsident Wladimir Putin ist bei Viktor Orbán zu Besuch. Der ungarische Präsident mit Hang zum Autoritären ist wichtig für Putins Bestreben, die EU auseinanderzutreiben. Besonders beunruhigt ist man in Brüssel über Orbans Pläne, das ungarische Atomkraftwerk Paks mit russischer Hilfe auszubauen.

Straßburg prüft Sicherungsverwahrung

Ist es gerechtfertigt, einen Menschen nicht auf freien Fuß zu setzen, wenn er seine Strafe verbüßt hat? Wenn von ihm noch immer Gefahr ausgeht: ja. Ist es immer noch gerechtfertigt, wenn die Tat im Alter von 19 Jahren begangen wurde, der Mann zehn Jahre in Haft und danach noch einmal neun Jahre in Verwahrung gelebt hat? Ja, meint das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe - wenn regelmäßige psychiatrische Gutachten ergeben, dass von ihm weiterhin eine Gefahr ausgeht. Heute entscheidet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte über den Fall.

Kinder und Demokratie

Heute wird in Berlin der Kinderreport Deutschland 2017 vorgestellt. Es geht um Kinderarmut und darum, wie man Kinder zu guten Demokraten erzieht. Das scheint in diesen Zeiten wichtiger denn je. Meine beiden Töchter interessieren sich durchaus für das politische Geschehen - in Maßen. Wenn am Abendbrottisch zu viel über Donald Trump und Co. diskutiert wird, bekomme ich manchmal zu hören: Uh, es stinkt nach Politik!

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... sind für mich die Amerikaner. Echt? Echt. Die hellste Meldung war gestern eine Umfrage des Gallup-Instituts: Noch nie hatte ein US-Präsident so kurz nach Amtsantritt so schlechte Umfragewerte wie Donald Trump. Noch nie lag die Zustimmung bei unter 50 Prozent, noch nie lehnten 45 Prozent der Amerikaner ihren neuen Präsidenten ab, das ist absoluter Rekord, sogar bei George W. Bush waren es nur 25 Prozent Ablehnung. Offenbar kommen Trumps Dekrete des Schreckens bei den Amerikanern doch nicht so gut an. Das lässt immerhin hoffen.

In diesem Sinne, mit herzlichem Gruß,

Ihre Christiane Hoffmann