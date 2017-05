ein Zitat von Bundeskanzlerin Angela Merkel geht um die Welt - und es sorgt auch in den USA für Aufregung. Merkel sagte am Sonntag in München, während eines Wahlkampfauftritts bei der CSU: "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt." Sie sprach offensichtlich von den USA, meinte wohl auch Großbritannien, nannte aber niemanden ausdrücklich.

Merkel fuhr fort: "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen." Den letzten Satz hatte Merkel schon einmal gesagt, nach der Wahl Trumps. Doch ihre Worte hatten trotzdem eine neue Qualität: Mit dem Verweis auf "die letzten Tage", in denen sie beim Nato-Gipfel und beim G7-Treffen auf einen schwierigen Donald Trump traf, hat Merkel relativ offen gesagt, dass sie die USA nicht mehr als uneingeschränkt verlässlichen Partner sieht.

Eine historische Wende?

In den US-Medien werden die Sätze aus dem Bierzelt prominent diskutiert und in alle Richtungen ausgelegt, zum Teil in zugespitzter Übersetzung. Insbesondere Trumps Gegner haben sich darauf gestürzt: Für sie sind Merkels Worte der Beleg, dass Trump die historischen Allianzen gefährdet, und auch dafür, dass seine Reise zu den Europäern insgesamt ein Desaster war. Manche außenpolitische Kommentatoren wollen in Merkels Worten gar eine Zeitenwende sehen, einen historischen Bruch zwischen Europa und den USA. Das wäre aber wohl eine übertriebene Deutung. Das hat Merkel nicht gesagt und an einem kompletten Bruch mit den USA kann Deutschland kein Interesse haben. Was aber stimmt: Die Europäer reden schon lange davon, dass sie unabhängiger von Amerika werden müssen. Mit den neuen Herausforderungen Trump und Brexit wird es für Europa nun ernst. Vermutlich werden Merkels Worte in den kommenden Tagen noch ausführlich diskutiert werden.

Putin in Paris

Wladimir Putin besucht heute in Versailles den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Ein inniges Treffen ist kaum zu erwarten. Putin hätte einen Sieg von Marine Le Pen oder François Fillon eindeutig vorgezogen, staatliche russische Medien verbreiteten "Fake News" über Macrons Privatleben und dann war da noch der Hack von Macrons E-Mails. Aus dem Umfeld des französischen Präsidenten hieß es, das Gespräch mit Putin werde "mindestens so freimütig wie jenes mit Trump". Wir erinnern uns an Macrons betont unfreundlichen Umgang mit dem US-Präsidenten beim Nato-Gipfel in Brüssel. In einem Interview sprach Macron lang und breit über den brutalen Händedruck zwischen den beiden Männern: Es sei "ein Moment der Wahrheit" gewesen, "nicht unschuldig", sondern von ihm geplant, um deutlich zu machen, dass er zu einem "Kräftemessen" durchaus bereit sei. Macron wirkte in dem Interview sehr zufrieden mit sich selbst.

Modi bei Merkel

Während Donald Trump über die Handelspraktiken der "bösen Deutschen" schimpft und damit droht, deutsche Autoverkäufe in die USA zu stoppen, empfängt Angela Merkel heute den indischen Präsidenten Narendra Modi zu einem Abendessen auf Schloss Meseberg. Auch Modi ist ein demokratisch gewählter Politiker mit autokratischen Zügen - aber einer, der in Deutschland ein Vorbild sieht: Modi möchte Indien zu einer exportorientierten Industrienation umbauen. Er ist mit mehreren Ministern angereist, bei den deutsch-indischen Regierungskonsultationen wird es am Dienstag im Bundeskanzleramt um Modis wirtschaftliche Reformpläne gehen, aber auch um die Themen Wissenschaft, Technologie, Klimapolitik und Entwicklungszusammenarbeit.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verliererin des Tages

Theresa May, die konservative britische Premierministerin, will Labour-Chef Jeremy Corbyn nicht in einem TV-Duell gegenübertreten. Heute Abend sind die beiden Spitzenkandidaten deshalb nur hintereinander zu sehen, wenn sie im Fernsehen die Fragen von Wählern beantworten. Mays Begründung für die Debattenverweigerung: Der Regierungschef werde im britischen System nicht direkt gewählt. Mit der gleichen Begründung könnte theoretisch auch Angela Merkel eine Debatte mit Martin Schulz verweigern - die wird es allerdings im September sehr wohl geben. In den Umfragen zur Wahl am 8. Juni liegen die Tories übrigens zwar noch deutlich vorn, allerdings hat Labour in den vergangenen Tagen aufgeholt. Wird es doch noch ein wenig spannend?

