in der Serie "Ich zähme die Populisten" mit Angela Merkel in der Hauptrolle steht heute die Fortsetzung an. Nachdem sich die Kanzlerin in den ersten Folgen als Dompteuse von Türkei-Autokrat Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump gezeigt hat, trifft sie am Vormittag auf ihren wohl sinistersten Widersacher: Kreml-Herrscher Wladimir Putin.

Der frühere KGB-Agent spielt die Rolle des Finsterlings schon deshalb besonders überzeugend, weil er sich gern mit entblößter Brust als gewaltbereiter Macho zeigt oder seine Hunde wehrlose Staatsgäste anknurren lässt. Die schwierigste Aufgabe für die Serienheldin allerdings wartet nicht im Ausland, sondern in Bayern: Horst Seehofer, der schwer erziehbare Populist aus der eigenen Schwesterpartei.

Trumps triste Bilanz

Mit seiner Gesundheitsreform ist Donald Trump gescheitert, der Bau der Mauer an der mexikanischen Grenze hat noch längst nicht begonnen, und im Nahen Osten mischt er sich anders als angekündigt sogar stärker ein als sein Amtsvorgänger. Manche attestieren dem neuen US-Präsidenten, der heute Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas im Weißen Haus empfängt, deshalb eine steile Lernkurve. Für andere zeigt Trumps Scheitern eher die Widerstandskraft der demokratischen US-Institutionen, nach dem Motto: Nicht der Präsident formt das Amt, sondern das Amt den Präsidenten.

Das selbstkaufende Auto

Deutschlands Autobosse reden derzeit viel von der Zukunft. Heute stellt BMW in München neue Konzepte zur Elektromobilität vor, am vergangenen Wochenende verkündete Daimler-Kronprinz Ola Källenius in der "Bild am Sonntag" seine Vision für das "selbstfahrende Auto". Schon in wenigen Jahren könne man im Daimler während der Fahrt schlummern, zwischen einem "Aufwach- und einem Relaxing-Programm wählen" und sich ein Cardio-Hemd überstreifen, das rechtzeitig vor einem Herzinfarkt warnt. Wetten, dass die Wunderkiste dann auch automatisch das Nachfolgemodell bestellt - einen Daimler.

Fake News und Pressefreiheit

Falschnachrichten zu verbreiten, war schon immer eine Waffe der Politik. Doch seit sich manipulierte Nachrichten auch noch millionenfach über Internet und soziale Medien streuen lassen, hat das alte Wechselspiel von Information und Desinformation eine neue Qualität bekommen. Was Fake News für Demokratie und Pressefreiheit bedeuten, diskutieren heute der ehemalige "Tagesthemen"-Moderator Ulrich Wickert, SPIEGEL-Kolumnist Jakob Augstein und die Chefredakteurin von Vice.com, Laura Himmelreich, im Spiegel-Saal in Berlin-Mitte. Meine Kollegin Christiane Hoffmann moderiert die Runde. Unter den Lesern der Lage verlosen wir dreimal zwei Gratiskarten. Wenn Sie Interesse haben, schicken Sie eine Mail an Julia.Parker@spiegel.de. Ansonsten gibt es Karten an der Abendkasse oder hier.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verliererin des Tages...

... ist die grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt, die heute in Schleswig-Holstein Wahlkampf macht. Noch vor wenigen Monaten hatte sie beste Aussichten, in einer künftigen Bundesregierung Außenministerin zu werden. Doch seitdem die Öko-Bewegung in den Umfragen schwächelt, steht die altgediente Parlamentarierin für die Krise einer Partei, die derzeit nicht viel mehr verströmt als ökologisch korrekte Langeweile. Oder, wie es manche im eigenen Lager formulieren: den Geruch von "Dinkel-Deutschland".

