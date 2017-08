Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

die Zumutung ist, dass wir weiterhin auf Donald Trump hoffen müssen. Zum Beispiel heute, wenn sich der US-Präsident mit Militärs und Sicherheitsberatern in Camp David über die Lage in Afghanistan austauscht. Womöglich wird eine neue Strategie festgelegt. Afghanistan ist ein Land, in dem man sehr viel falsch machen kann, auch aus deutscher Sicht. Und die USA können dort am meisten falsch machen, weshalb wir darauf hoffen müssen, dass Trump und seine Leute in Camp David halbwegs gute Entscheidungen treffen.

Und das ist die Zumutung. Im Privatleben würde man sagen: Es reicht, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, du hast dich mit Nazipack gemein gemacht, das war's mit uns. Trump bleibt erst einmal und wird noch viele Entscheidungen treffen, die uns betreffen. Wir bleiben an ihn gekettet. Kaum auszuhalten.

Hilflos

Das Auto, der Laster überrollt auch die eigenen Erinnerungen und macht damit den Anschlag zu einem Anschlag auf alle, die Erinnerungen an den Ort haben. Und das sind gerade im Fall von Barcelona viele. Das ist die Wirkung von Terror in den Zeiten von Städtereisen. Wer war nicht schon auf den Ramblas, auf der Westminster Bridge, in Pariser Straßencafés, an der Gedächtniskirche, auf der Strandpromenade von Nizza. Als wären die Orte danach ausgesucht.

Es sind mit die besten Erinnerungen, die wir haben, das schöne Wochenende, neugierig, entspannt, verliebt. Diese Erinnerungen sind nicht verdorben, aber getrübt. Und von der nächsten Reise dorthin bringen wir die Erinnerung an den Ort des Attentats mit, an Momente der Trauer. Wo wir fröhlich waren, sind Menschen gestorben, Menschen verletzt worden, die bis zu jenem Moment, als das Auto heranschoss, so fröhlich waren wie wir, als wir das Glück hatten, verschont zu werden.

Mit den besten Wünschen an alle, die dort waren. Und herzlichem Beileid für alle, die dort einen Menschen verloren haben.

Gibt es einen deutschen Sean Connery? (Teil 3 und Schluss)

Das Rätsel ist gelöst. In einem Gespräch in Lissabon am Montag hatte mir der Schriftsteller António Lobo Antunes von einem deutschen Literaturkritiker erzählt, der aussieht wie Sean Connery. Leider wusste er seinen Namen nicht mehr. Ich hatte deshalb am Mittwoch die Leser der Lage aufgerufen, deutsche Literaturkritiker, die aussehen wie Sean Connery, zu nennen. Diese Abstimmung gewann mit großem Vorsprung Fritz J. Raddatz, lange Literaturkritiker der "Zeit".

Aber der war es dann doch nicht, wie sich gestern herausstellte. Der entscheidende Hinweis kam von Christina Knecht, Pressechefin vom Hanser Verlag. Sie nannte Wolfram Schütte, lange Literaturkritiker bei der "Frankfurter Rundschau", und das ist der Mann, den Antunes meinte und den er so schätzt.

Im neuen SPIEGEL, der heute ab 18 Uhr digital zu lesen ist, erfahren Sie mehr über Antunes. Einer der Höhepunkt des Heftes ist eine große Rekonstruktion des Desasters, das den Namen BER trägt, der Berliner Flughafen, von dem nur die Tauben starten (und andere Vögel aus Fleisch und Blut).

Gewinner des Tages...

... ist zur Abwechslung mal das Substantiv. Denn heute gibt es, laut dpa-Terminvorschau, um 10 Uhr in der Dechant-Riegel-Straße 27 in 56751 Polch folgendes Ereignis: "Übergabe eines Zertifikats über die Förderung für die Sanierung der Innenbeleuchtung der Flure der integrierten Gesamtschule Maifeld an den Landkreis Mayen-Koblenz im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative". Fast jedes zweite Wort ein sperriges, unsinnliches Substantiv, gratuliere. Zweiter Gewinner ist der Kettengenitiv. Verlierer des Tages ist damit allerdings die deutsche Sprache.

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit