der Anschlag in New York erfolgte möglicherweise im Auftrag der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Mehrere US-Medien berichten, der Attentäter habe im Tatfahrzeug eine Notiz hinterlassen, aus der hervorgeht, dass er für den IS gehandelt habe.

Acht Menschen wurden bei dem Anschlag in Manhattan getötet, als der Mann, geboren in Usbekistan, einen gemieteten Pick-up-Truck über einen belebten Fahrradweg steuerte. Dabei soll er "Allahu Akbar" gerufen haben. Alles zu dem Anschlag lesen Sie hier.

Terrorverdächtiger muss zum Richter

Der 19 Jahre alte Syrer, der in Schwerin wegen Terrorverdachts festgenommen wurde, soll heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Der Richter muss entscheiden, ob Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet wird. Spezialkräfte der Polizei hatten den Mann am Dienstag festgenommen. Wie es aussieht, konnten die Sicherheitsbehörden so einen schweren Terroranschlag in Deutschland verhindern. Nach SPIEGEL-Informationen war der Syrer zuvor mindestens eine Woche lang observiert worden. Er hatte Zutaten für den Sprengstoff TATP und weitere Bauteile für eine Bombe im Internet bestellt.

Putin besucht Iran

Die Amerikaner gehen unter der Regierung von Donald Trump auf klaren Konfrontationskurs zu Iran. Russland sucht hingegen die Annäherung. Präsident Wladimir Putin wird heute in Teheran erwartet, er will mit seinem iranischen Amtskollegen Hassan Rohani über eine Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen sprechen. Natürlich wird es auch um Syrien gehen: Iran und Russland sind dort beide mit Machthaber Assad verbündet, sie unterstützen ihn beim Kampf gegen Aufständische und gegen die Terrormiliz IS.

Was die Persönlichkeit prägt

Ob ein Kind später schlank und schlau sein wird oder übergewichtig und lernschwach, entscheidet sich mitunter schon im Mutterleib - davon ist eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern überzeugt. Im neuen SPIEGEL beschäftigt sich meine Kollegin Julia Koch in einer Titelgeschichte ausführlich mit den aktuellen Erkenntnissen zur pränatalen Prägung. Sie sprach dazu auch mit dem Hirnforscher Gerald Hüther. Er sagt, dass vor allem Stress der werdenden Mutter die Persönlichkeit eines Kindes prägen kann. Beim guten Start ins Leben helfen: entspannte Eltern. Hier können Sie das ganze Interview mit dem Forscher lesen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

AFP

... sind die Chefs der Tech-Giganten Facebook, Google und Twitter. In Washington sollten die drei Konzerne vor Kongressabgeordneten zur russischen Einflussnahme auf die US-Wahl über die sozialen Netzwerke Stellung nehmen. Doch statt persönlich zu erscheinen, schickten Facebook-Boss Mark Zuckerberg und Co. ihre Anwälte. Schwach.

