Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute Abend treten die konservativen Bewerber für das Amt des französischen Präsidenten erneut in einer TV-Debatte gegeneinander an. Als Favoriten gelten der 71-jährige Alain Juppé und der 61-jährige Nicolas Sarkozy. Frankreichs Demokratie hat viele Probleme. Aber eines der gravierendsten ist, dass sie sich nicht von innen zu erneuern vermag.

Die Franzosen, das ist offenkundig, sehnen sich nach einem Wechsel. Aber wenn der in Gestalt eines affärengeplagten Ex-Präsidenten daherkommt und in Form eines Mannes wie Juppé, der seit Jahrzehnten zum Establishment der fünften Republik gehört, dann kam man den Frust der Bürger verstehen. Vielleicht kommt nun durch die Bewerbung des ehemaligen Wirtschaftsministers Emmanuel Macron Bewegung in die erstarrte Politik. Man kann es Frankreich nur wünschen.

Getty Images

Obamas Balsam für die Nerven

Heute verbringt Barack Obama seinen Tag in Berlin, und er ist erkennbar darum bemüht, den Deutschen die Angst vor seinem Nachfolger Donald Trump zu nehmen. "Die amerikanische Demokratie ist größer als jeder einzelne", sagte er bei einer Rede gestern in Athen, bevor er sich auf den Weg nach Deutschland machte. Die Botschaft war ebenso elegant wie klar: Ihr mögt Trump für verrückt halten. Aber noch kein Verrückter vermochte unser System in Trümmer zu legen.

DPA

Russland auf dem Rückzug

Dass die Weltordnung unter dem neuen Präsidenten Trump eine bessere wird, dafür allerdings besteht wenig Anlass zur Hoffnung. Russlands Präsident Putin hat die politische twilight zone vor den US-Wahlen schon dazu genutzt, in Syrien Fakten zu schaffen und hat mit seinen Bombern das Assad-Regime gestützt. Nun ließ er verkünden, dass Russland aus dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag aussteigt. Putin wird wissen, warum. Russische Kampfflugzeuge warfen in Syrien Bomben auf Wohngebiete und Krankenhäuser. Wenn das kein Kriegsverbrechen ist - was dann?

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Verlierer des Tages...

... ist Günther Oettinger. Erst nannte der deutsche EU-Kommissar in einer Rede Chinesen "Schlitzaugen" und machte sich unter dem Gejohle des Publikums Gedanken zur "Homo-Pflichtehe" in Deutschland. Nun sieht es so aus, als habe er sich von einem ausgewiesenen Russland-Lobbyisten im Privatjet zum ungarischen Regierungschef Victor Orbán fliegen lassen. Jeder einzelne Punkt ist für sich gesehen kein Rücktrittsgrund. Nur: Was ist zu halten von einem Politiker, dem ganz offensichtlich das Gefühl für Takt und Anstand abhandengekommen ist?

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag,

Ihr René Pfister