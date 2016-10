Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

Wladimir Putin, soviel muss man ihm lassen, hat eine Nase für die Schwächen des Gegners. Die amerikanische Politik befindet sich gerade in einer Art Twilight Zone. Am 8. November wird gewählt. Obama, so scheint es, surft geistig schon im Urlaubsparadies Hawaii. Seine Minister reden schlecht über den Chef, was den nicht weiter stört. In die Lücke stößt der russische Präsident; die Bomben, die derzeit in Syrien fallen, sind auch ein höhnischer Abschiedsgruß an den scheidenden Rivalen im Weißen Haus und dessen verkorkste Außenpolitik. Gerade die Deutschen neigen dazu, sich vor einem starken Amerika zu fürchten. Im Moment macht eher dessen Schwäche Angst.

Minister für Langmut

Wenn es ein Ministerium für Langmut gäbe, Heiko Maas wäre die ideale Besetzung. Vor einiger Zeit hat Maas Internetgiganten wie Facebook das Versprechen abgenommen, dass sie Mordaufrufe, Gewaltfantasien und Nazi-Propaganda schnell löschen. "Freiwillige Selbstverpflichtung" nennt sich das in der Sprache der Politik. Nun sind "freiwillig" und "Verpflichtung" Worte, die sich hart im Raum stoßen. Und der Praxistest zeigt, dass Facebook gar nicht daran denkt, die Wut auf seinen Seiten zu zähmen. Als kürzlich ein Nutzer der Berliner Schauspielerin Jennifer Ulrich damit drohte, sie mit einer Kettensäge zu massakrieren, sah Facebook kein Verstoß gegen die "Gemeinschaftsstandards". Das ist kein Einzelfall, wie eine umfassende Recherche des SPIEGEL zeigt.

Was tut nun Maas? Er will die Internet-Unternehmen "noch stärker in die Pflicht nehmen", sagte er dem "Handelsblatt". Und - Achtung - "darüber nachdenken", die sozialen Netzwerke zu mehr Transparenz zu verpflichten. Vielleicht sollte Angela Merkel darüber nachdenken, sich nach einem Justizminister umzusehen, der die Verteidigung des Rechtsstaates Ernst nimmt.

Bonbons für die CSU

Was macht eigentlich Horst Seehofer? Montagelang nervte der CSU-Chef die Kanzlerin, kein Tag verging ohne Drängeln und Nörgeln. Nun aber ist Seehofer schon seit einiger Zeit verdächtig still. Vielleicht ist sein Schweigen der Einsicht geschuldet, dass der ewige Streit mit der CDU nur schadet. Wahrscheinlicher ist, dass Merkel dem Quälgeist für das heutige Treffen im Kanzleramt ein paar Zugeständnisse in Aussicht gestellt hat. Mit der CSU verhält es manchmal wie mit einem quengligen Kind: Kaum steckt man ihm ein Bonbon in den Mund, nuckelt es ruhig und zufrieden.

Der Gewinner des Tages

... heißt Winfried Kretschmann. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat für die neue "Zeit" ein Lob der Spießigkeit geschrieben. Den Grünen müsse es darum gehen, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden könne - und nicht darum, traditionelle Lebensformen abzuwerten: "So ist und bleibt die Ehe die bevorzugte Lebensform der meisten Menschen - und das ist auch gut so." Dass sofort die Empörungsmaschine anlief und Kretschmann von der Grünen Jugend mit der konservativen Krawallnudel Erika Steinbach verglichen wurde, muss ihn nicht weiter stören. Er ist jetzt 68 Jahre alt und will in diesem Leben nicht mehr Grünen-Chef werden. Höchstens Bundespräsident. Und da kann es nicht schaden, wenn die Leute kaum glauben können, dass einer wie er es so lange bei den Grünen ausgehalten hat.

