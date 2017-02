+++ US-Newsblog +++ Trump provoziert Venezuela

03.15 Uhr

Ischinger rät Trump vom Twittern ab

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat das ständige Twittern von US-Präsident Donald Trump kritisiert. "Wer so pöbelt wie dieser Präsident das gegenüber Medien, Justiz und eigenen Geheimdiensten tut, der schadet seiner eigenen Berechenbarkeit und seinem Team", sagte Ischinger der "Bild"-Zeitung. "Hören sie auf zu twittern, Mr. President", riet er Trump.

Ischinger beklagte zudem, dass der neue US-Präsident "maximale Unsicherheit" in die Außenpolitik gebracht habe. "Trump muss eine Linie finden und auf ihr bleiben", so Ischinger. Zudem übte der Ex-Diplomat Kritik an den Mitarbeitern in Trumps Stab. Das höchste Gut in der Außenpolitik seien Vertrauen und Berechenbarkeit. "Wenn eine Persönlichkeit wie der US-Präsident sich mit Personen umgibt, die das stärken, ist das die halbe Miete", sagte Ischinger. "Wenn man sich aber mit Personen umgibt, deren Auftreten für mehr Fragen als für Antworten sorgt, dann gehen Berechenbarkeit und Vertrauen verloren."

02.01 Uhr

Freilassung von Oppositionsführer gefordert - Trump provoziert Caracas

US-Präsident Donald Trump geht auf Konfrontationskurs zur sozialistischen Regierung in Venezuela. Demonstrativ traf er in Washington die Ehefrau des inhaftierten Oppositionsführers Leopoldo López, Lilian Tintori. Zu einem Bild des Treffens schrieb der 70-Jährige bei Twitter: "Venezuela sollte Leopoldo López, einem politischen Gefangenen [...], erlauben, sofort das Gefängnis zu verlassen." López verbüßt wegen angeblicher Anstachelung zur Gewalt bei regierungskritischen Protesten eine fast 14-jährige Haftstrafe.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. Februar 2017

Kurz vor der Veröffentlichung der Aufforderung Trumps hatte Venezuelas Präsident Nicolás Maduro noch gemäßigte Töne angeschlagen: "Wenn Sie mich fragen, sage ich, dass ich mich nicht mit dem Señor Trump streiten will." Es gehe um eine Beziehung des Respekts und Dialogs. Zugleich äußerte er bei einer Veranstaltung mit Militärs die Befürchtung, dass die Beziehungen auf das gleiche schlechte Niveau fallen könnten wie mit dem "Bush-Clan und dem Clan Clinton-Obama." Der Imperialismus sei eine Bedrohung für das Land.

Die USA hatten Anfang der Woche gegen Vizepräsident Tareck El Aissami Sanktionen verhängt. Vom US-Finanzministerium wird ihm eine Verwicklung in den Drogenhandel vorgeworfen. Er wurde auf eine Liste mit Personen gesetzt, deren Vermögen eingefroren werden und mit denen niemand aus den USA mehr Handel treiben darf. Nach Auffassung der US-Regierung kontrolliert er Drogenrouten nach Mexiko und in die USA.

22.58 Uhr

Mexikaner planen "menschliche Mauer" an der US-Grenze

Mit einer Menschenkette an der Grenze zu den USA wollen Mexikaner gegen die Mauerpläne von US-Präsident Donald Trump protestieren. In den Grenzstädten Tijuana und Ciudad Juárez sollen am Freitag so viele Menschen wie möglich eine "menschliche Mauer" bilden, hieß es am Mittwoch in einem Aufruf von Senatoren verschiedener politischer Parteien und zivilgesellschaftlicher Organisationen. "Es ist ein Protest gegen den von Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Mauerbau und die neuen Maßnahmen gegen Migranten, die die Rechte der mexikanischen Einwanderer verletzen."