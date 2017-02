+++ US-Newsblog +++ Trump prüft Kontakte seines Sicherheitsberaters mit Moskau

01.49 Uhr

Mnuchin als neuer US-Finanzminister bestätigt

Der US-Senat hat Steven Mnuchin als neuen Finanzminister bestätigt. 53 Senatoren stimmten für den früheren Manager der Investmentbank Goldman Sachs, 47 gegen ihn. Das Ergebnis spiegelt im Wesentlichen die Mehrheitsverhältnisse von Republikanern und Demokraten in der Kongresskammer wider. Fast alle Demokraten waren gegen Mnuchin, lediglich ein Demokrat stimmte für ihn. Mnuchin ist nun unter anderem für die von Präsident Donald Trump angekündigten Steuererleichterungen und Deregulierungen im Banken- und Finanzsektor zuständig.

00.42 Uhr

Trump prüft Kontakte seines Sicherheitsberaters mit Moskau

Der Druck auf den nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, wegen seiner umstrittenen Kontakte zur russischen Regierung wächst. "Der Präsident prüft die Situation" und habe mit Vizepräsident Mike Pence und weiteren Mitarbeitern über das "aus seiner Sicht mit Abstand wichtigste Thema" in der Sache gesprochen: "unsere nationale Sicherheit", sagte Trumps Sprecher Sean Spicer. Kurz zuvor hatte Trumps Beraterin Kellyanne Conway im Fernsehsender MSNBC betont, Flynn habe "das volle Vertrauen des Präsidenten".

Berichten der "Washington Post" und der "New York Times" zufolge, hatte Flynn entgegen seiner bisherigen Aussagen Ende Dezember in einem Telefonat mit dem russischen Botschafter in Washington über die neuen Russland-Sanktionen des damaligen Präsidenten Barack Obama gesprochen. Hochrangige US-Regierungsvertreter verträten die Ansicht, dass das Gespräch unangemessen gewesen sei und vielleicht sogar gegen Recht verstoßen habe, schrieb die "Washington Post".

00.15 Uhr

USA verhängen Sanktionen gegen Venezuelas Vizepräsidenten

Die US-Regierung hat gegen Venezuelas Vizepräsidenten Tareck El Aissami Sanktionen wegen möglicher Verstrickung in den Kokainhandel verhängt. Er wird nun auf einer Liste mit Personen geführt, deren Vermögen eingefroren werden, und mit denen niemand aus den USA mehr Handel treiben darf. Das teilte das US-Finanzministerium mit.

Nach Angaben der US-Regierung von Präsident Donald Trump kontrolliert El Aissami Drogenrouten nach Mexiko und in die USA. Der 42-Jährige habe zudem auch andere Drogengeschäfte in Venezuela koordiniert.

Der Schritt des US-Finanzministeriums gegen Venezuelas Nummer zwei hinter Präsident Nicolás Maduro dürfte die bereits schwer belasteten Beziehungen zwischen den USA und dem sozialistischen Land weiter verschlechtern. El Aissami, der syrisch-libanesischer Abstammung ist, werden auch enge Kontakte zum Iran und zur radikal-islamischen Miliz Hisbollah nachgesagt. Er war im Januar Vizepräsident geworden. Die Opposition will Maduro wegen der dramatischen Versorgungskrise per Referendum des Amtes entheben, dann würde El Aissami bis zur nächsten Wahl 2019 die Macht übernehmen. El Aissami hat alle Vorwürfe abgestritten.

23.19 Uhr

US-Kongressausschuss wird Trumps Steuererklärung nicht einfordern

Der für Steuerangelegenheiten zuständige Ausschuss des US-Repräsentantenhauses wird von US-Präsident Donald Trump keine Steuererklärungen einfordern. "Wenn der Kongress anfängt, seine Macht zu nutzen, um in den Steuererklärungen des Präsidenten zu wühlen, was soll den Kongress dann noch abhalten, dies auch bei normalen Amerikanern zu tun", sagte der republikanische Vorsitzende des Ways and Means Committee, Kevin Brady. Die Demokraten hatten eine Offenlegung von Trumps Steuererklärung gefordert, um Geschäftsbeziehungen Trumps ins Ausland und möglicherweise mit Russland aufzuzeigen.

"Privatsphäre und bürgerliche Freiheiten sind nach wie vor wichtige Rechte in den USA, und das Ways and Means Committee wird nicht damit beginnen, diese aufzuweichen", sagte Brady. Anders als die Präsidenten vor ihm weigert sich Trump, seine Steuererklärung offenzulegen. Die Demokraten wollten mögliche Interessenskonflikte des Präsidenten aus seinen früheren Geschäftsbeziehungen deutlich machen.

22.48 Uhr

Mehr als 680 Festnahmen bei US-Aktionen gegen illegale Einwanderer

Die US-Einwanderungsbehörden haben bei ihren jüngsten Operationen mehr als 680 Personen festgenommen. 75 Prozent von ihnen hätten Straftaten verübt, teilte das Ministerium für Heimatschutz mit. Die von den illegal Eingewanderten verübten Straftaten reichten von Totschlag bis hin zu Fahren unter Alkoholeinfluss, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Maßnahmen der Behörden seien Routineaktionen. Einwanderungsanwälte sprachen hingegen von Razzien, bei denen nicht berücksichtigt werde, ob von den Einwanderern tatsächlich eine Bedrohung ausgehe und welche Familienbeziehungen sie in die USA hätten.

Präsident Donald Trump hatte angekündigt, zwei bis drei Millionen straffällig gewordene Einwanderer auszuweisen. Auch die Regierung von Barack Obama hatte Ausweisungen krimineller Einwanderer verfügt. Darunter fielen aber nicht solche geringfügigen Vergehen wie Fahren unter Alkoholeinfluss. Auf einer Pressekonferenz sagte Trump, seine Regierung habe mit den jüngsten Festnahmen von Einwanderern eine großartige Arbeit geleistet.