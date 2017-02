+++ US-Newsblog +++ Heimatschutzminister relativiert Trumps Mauerpläne

01.56 Uhr

Trump lobt Türkei als "strategischen Nato-Verbündeten"

US-Präsident Donald Trump hat der Türkei eine enge politische Zusammenarbeit angeboten. Das Land sei ein strategischer Partner und Nato-Verbündeter, der auf die Unterstützung durch die USA zählen könne, sagte Trump nach Angaben des US-Präsidialamts in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Politiker hätten zudem den gemeinsamen Kampf gegen "den Terrorismus in allen seinen Formen" besprochen. Trump habe dabei ausdrücklich den Beitrag der Türkei im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) gewürdigt.

23.36 Uhr

Heimatschutzminister relativiert erstmals Trumps Mauerpläne

US-Heimatschutzminister John Kelly hat die Pläne von US-Präsident Donald Trump zum Bau einer Mauer an der Südgrenze relativiert. "Wir werden nicht überall sofort eine Mauer bauen", sagte Kelly vor dem Innenausschuss des Repräsentantenhauses. Er stützte zwar im Kern Trumps Pläne zur Grenzbefestigung Richtung Mexiko, erklärte aber, er wolle auch die Sichtweise der Grenzbeamten berücksichtigen. Dort gebe es etwa die Forderung, dass eine Grenzbarriere durchsichtig sein müsse, um den Blick auf die andere Seite zu ermöglichen. Bisher haben die USA zur Sicherung ihrer Südgrenze vor allem mit Zäunen gearbeitet.

Kelly verteidigte auch das Einreiseverbot aus sieben vorwiegend islamischen Ländern sowie den Flüchtlingsstopp. Die derzeit gerichtlich außer Kraft gesetzte Regelung sei in der Zeit, in der sie angewandt wurde, trotz aller Probleme human abgewickelt worden. "Ich hätte es ein bisschen verzögern sollen", sagte Kelly, der die Schuld für die teilweise chaotische Handhabung bei den US-Behörden auf sich nahm. Kelly hatte von der Einreisesperre sehr kurzfristig erfahren.

23.05 Uhr

Mexikos Präsident empfängt aus USA abgeschobene Migranten

Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto hat aus den USA abgeschobene Migranten in Empfang genommen. Nach der Ankunft der Gruppe am Flughafen von Mexiko-Stadt habe sich der Staatschef eine Stunde mit den Menschen unterhalten, sagte ein Regierungssprecher. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, Millionen illegaler Einwanderer abzuschieben. In den Vereinigten Staaten leben etwa 5,8 Millionen Mexikaner ohne Aufenthaltsgenehmigung.

23.02 Uhr

Pipeline in North Dakota soll auf umstrittener Route gebaut werden

Eine Öl-Pipeline in North Dakota soll unter US-Präsident Donald Trump nun auf ihrer umstrittenen Route weitergebaut werden. Das US Army Corps of Engineers teilte mit, diese Entscheidung stehe binnen eines Tages bevor. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte das Vorhaben stoppen lassen. Die Route führt an einem Indianerreservat entlang.

Umweltschützer und ein Stamm der Sioux fürchten Wasserverunreinigungen und eine Beeinträchtigung heiliger Stätten. Aller Voraussicht nach wird die Wiederaufnahme des Baus juristisch angegriffen werden. Auch neue Proteste sind zu erwarten, sie wurden auf Facebookseiten gegen das Vorhaben bereits angekündigt. Gegen das Projekt hatte es monatelangen Widerstand gegeben, bei dem die Polizei oft sehr hart durchgriff.

Der US-Präsident hatte die Wiederaufnahme zweier Pipeline-Projekte im Januar per Dekret angekündigt. Die Pipeline soll Öl von den Tausenden Frackingbohrstellen North Dakotas in den Staat Illinois transportieren. Als Unternehmer hatte Trump kräftig in die Pipeline-Betreiberfirma ETP.N und eine Holding (Phillips 66) investiert. Das fragliche Stück ist der letzte Abschnitt der rund 1900 Kilometer langen Pipeline. Das Projekt kostet rund 2,7 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 2,53 Milliarden Euro).

22.56 Uhr

Melania Trump sieht Rolle der First Lady als Geschäftschance

In der langen Geschichte der amerikanischen Demokratie wurde die Rolle an der Seite des mächtigsten Mannes der Welt auf unterschiedliche Arten interpretiert: Manche First Ladies übten selbst politischen Einfluss aus, andere widmeten ihre Kräfte sozialen Zwecken. Donald Trumps Ehefrau Melania will ihre Zeit im Weißen Haus offenbar für ein ganz anderes Ziel nutzen: die Förderung ihrer persönlichen Marke.

Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die Melania Trumps Anwälte bei einem Gericht in New York eingereicht haben. Sie sind Teil einer Klage, mit der die First Lady gegen Mail Media Inc. vorgeht, den Verleger der Website des Britischen Boulevardblatts "Daily Mail". "Mail Online" hatte über Gerüchte berichtet, wonach Trump in den Neunzigerjahren angeblich als Edelprostituierte gearbeitet haben soll.

Melania Trump habe die einmalige Gelegenheit gehabt, "eine breit aufgestellte kommerzielle Marke in einer Vielzahl von Produktkategorien zu starten", heißt es in der Begründung ihrer Anwälte. Dies hätte zu Geschäftsbeziehungen im Wert von vielen Millionen Dollar in "einem Zeitraum von mehreren Jahren führen können, in dem die Klägerin eine der meistfotografierten Frauen der Welt ist".

Entsprechend hoch ist der Streitwert: Trump verlangt von Mail Media Inc. Schadensersatz in Höhe von mindestens 150 Millionen Dollar.

21.57 Uhr

Republikaner wollen Green-Card-Vergabe reduzieren

Nach der illegalen Einwanderung wollen die Republikaner im US-Senat nun auch die legale Einwanderung beschneiden. Nach dem Willen zweier republikanischer Senatoren soll die Vergabe der so genannten Green Cards, also der Berechtigung zum unbegrenzten Aufenthalt in den USA, um die Hälfte pro Jahr reduziert werden, wie aus dem am Dienstag eingebrachten Gesetzentwurf hervorgeht. Auch die berühmte jährliche Green-Card-Lotterie soll abgeschafft werden.

Ziel ist es demnach, dass es US-Bürgern und Ausländern mit Daueraufenthaltsrecht erschwert wird, ihre Familienangehörigen für die Aufenthaltsgenehmigungen vorzuschlagen. Der Plan sieht vor, dass nur noch Ehegatten und nichtverheiratete minderjährige Kinder davon profitieren dürfen. Befristete Ausnahmen soll es für alte oder kranke Eltern geben. Damit würde die Vergabe der Green Cards laut Senator Tom Cotton um 50 Prozent vom derzeitigen Niveau abgesenkt.