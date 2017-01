US-Newsblog Ethik-Anwälte wollen Trump verklagen

02.01 Uhr

Ethik-Anwälte wollen Trump verklagen

Eine Gruppe von Anwälten, darunter frühere Ethik-Anwälte des Weißen Hauses, will am Montag Klage gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump wegen unerlaubter Auslandszahlungen einreichen. Demnach habe Trump zugelassen, dass seine Unternehmen Zahlungen von ausländischen Regierungen erhalten. Damit habe er gegen die Verfassung verstoßen.

Deepak Gupta, ein Prozessanwalt des Supreme Courts, sagte, die Verfassungsklausel in Bezug auf Einkünfte untersage solche Zahlungen an Trumps Unternehmen. Man wolle eine gerichtliche Anordnung, die Trump die Annahme von Zahlungen ausländischer Regierungen untersagt, so Gupta zur "New York Times". Die Klage soll beim Bundesgericht in Manhatten eingereicht werden. Sie ist nur eine von vielen, die liberale Interessenvertreter einreichen wollen.

Trumps Son Eric, Vize-Präsident der Trump Organization, sagte der "New York Times", dass das Unternehmen über die rechtlich geforderten Schritte hinaus Maßnahmen ergriffen habe, die Klage sei "politische Schikane". Unter anderem würden alle Einnahmen der Staatskasse gespendet, die Trump-Hotels durch ausländische Regierungen erhalten.

01.32 Uhr

Trump von Brief Obamas im Oval Office gerührt

Ein Willkommensbrief im Oval Office des Weißen Hauses von Ex-Präsident Barack Obama hat seinen Nachfolger Donald Trump gerührt. Trump sprach am Sonntag von einem "schönen Brief". "Es war wirklich nett von ihm, das zu tun, und wir werden es wertschätzen", sagte er. Es ist seit Langem in den USA eine Tradition, dass ein scheidender Präsident seinem Nachfolger einen persönlichen Brief hinterlässt.

"Ich kam ins Oval Office und habe diesen schönen Brief von Präsident Obama vorgefunden", sagte Trump. "Wir werden es für uns behalten. Und wir werden nicht einmal der Presse sagen, was in dem Brief steht." Trumps Verhältnis zu den Medien gilt als gestört, er fühlt sich regelmäßig unfair behandelt und falsch dargestellt.

01.08 Uhr

SPD-Politiker Annen fordert kurzfristiges Treffen Merkels mit Trump

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Niels Annen, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem baldigen Treffen mit Donald Trump aufgefordert. "Ich halte ein möglichst frühes Gespräch für sinnvoll, gleichzeitig sollten wir Herrn Trump nicht hinterherlaufen", sagte Annen der "Bild"-Zeitung. "Wir sind ein starkes Land und können daher auch selbstbewusst auftreten und klarmachen, das wir die EU von Trump nicht spalten lassen werden."

Der CDU-Europaparlamentarier Elmar Brok warnte vor "Hektik" im Umgang mit Trump. Das drücke nur Schwäche aus und sei keine gute Voraussetzung für die Zukunft der transatlantischen Partnerschaft. "Klarheit, Normalität, Offenheit und das Bewusstsein eigener Werte und Interessen sind angesagt", sagte Brok der Zeitung.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sieht dagegen das deutsch-amerikanische Verhältnis belastet. Ex-Präsident Barack "Obamas letzter Anruf im Amt galt Berlin. Trumps erste Signale gehen in Richtung Putin", sagte Göring-Eckardt der "Bild"- Zeitung. Das sei "alles andere als vielversprechend". Es sei "schwer vorstellbar, wie hier ein konstruktiver, werteorientierter Dialog zustande kommen soll". Trump hat eine Wiederannäherung im Verhältnis zu Russland angekündigt, was in Nato-Staaten teilweise Besorgnis auslöste.

22.48 Uhr

Matt Damon will mit Trump über sauberes Wasser sprechen

Hollywood-Star Matt Damon hat am Rande des Sundance Festivals in Utah angekündigt, mit Donald Trump über den Zugang zu sauberem Wasser sprechen zu wollen. Das sei kein parteipolitisches Thema, es brauche eine zupackende Herangehensweise, um dieses Problem zu lösen, so Damon. Er hatte in der Vergangenheit die Demokraten unterstützt, darunter auch Hillary Clinton. "Hoffentlich bekommen wir unsere Chance", sagte Damon, der 2009 die gemeinnützige Organisation Water.org gegründet hatte. Diese ermöglicht Kleinstkredite, damit verarmte Gemeinden Zugang zu sauberem Wasser erhalten.

21.18 Uhr

Trump will Nafta-Abkommen bald neu verhandeln

Donald Trump strebt baldige Neuverhandlungen mit Kanada und Mexiko über das Nordamerika-Handelsabkommen Nafta an. Das kündigte Trump in einer Vereidigungszeremonie mit seinen Spitzenberatern im Weißen Haus an. Mit seinen Kollegen Enrique Peña Nieto und Justin Trudeau wolle er an einer Überarbeitung des Abkommens arbeiten. Im Wahlkampf hatte Trump in Aussicht gestellt, bessere Bedingungen für die USA zu erzielen. Konkrete Vorstellungen zu einer künftigen Nafta-Vereinbarung hat er bislang nicht geäußert. Handelsexperten gehen davon aus, dass auch Kanada und Mexiko deutliche Zugeständnisse erreichen wollen. Die Verhandlungen dürften sich ihrer Einschätzung über Jahre hinziehen. Peña Nieto und Trudeau führten am Sonntag ein Telefonat. Nach Angaben der mexikanischen Regierung wollen die beiden zusammenarbeiten, um die wirtschaftlichen Verbindungen in Nordamerika zu vertiefen.