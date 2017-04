+++ Türkei-Newsblog +++ Schießerei vor Wahllokal - zwei Tote

15.30 Uhr

Erste Wahllokale schließen

Im Osten der Türkei ist die Wahl beendet: Um 16.30 Uhr Ortszeit - 15.30 Uhr MEZ - schlossen die Wahllokale in den ersten Provinzen. Im Restd es Landes haben die Menschen noch bis 17 Uhr Ortszeit die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben.

Die ersten Ergebnisse werden am Abend erwartet. Nach dem türkischen Wahlgesetz dürfen Medien bis 20 Uhr MEZ keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlichen. Die Wahlbehörde kann am Wahltag selbst allerdings eine frühere Veröffentlichung erlauben. Prognosen oder Hochrechnungen gibt es nicht, dafür aber Teilergebnisse, die fortlaufend aktualisiert werden. Wann der Ausgang des Referendums endgültig feststeht, hängt vor allem davon ab, wie knapp das Resultat ausfällt.

14.53 Uhr

Wahlbeobachterin spricht von "systematischer Ausgrenzung"

Auf Einladung der oppositionellen HDP beobachtet die Linken-Politikerin Heike Hänsel das Referendum in der Türkei und übt Kritik an der Abstimmung. "Es gibt eine systematische Ausgrenzung der Beobachter der Opposition, die lange vor dem Referendumstag begonnen hat", sagte Hänsel. Die Behörden hätten vielen HDP-Vertretern die Akkreditierung als Beobachter verweigert oder ihnen am Wahltag den Zugang zu den Wahllokalen verwehrt, deshalb habe die Partei nur 600 Beobachter für die rund 3000 Wahllokale im Südosten.

Ein anderer deutscher Linken-Politiker beschrieb die Stimmung in der Provinz Diyarbakir als angespannt. Seiner Gruppe sei der Zugang zu einem Wahllokal verweigert worden, obwohl sie die offizielle Einladung an den Europarat dabei hatte, sagte Andrej Hunko. Später seien sie hereingelassen worden. Eine Ausgrenzung der Opposition konnte er nicht bestätigen. In den Wahllokalen hätten sie überall Vertreter der Opposition angetroffen, sagte Hunko.

13.03 Uhr

'Salt Bae' wählt stilgetreu

Für seine Art, Fleisch zu schneiden und anschließend zu salzen ist Nusret Gökçe weltberühmt. Die Handbewegung wurde zum Sinnbild des Moments, in dem etwas der letzte Schliff verpasst wird. Auch seinen Stimmzettel hat der türkische Restaurantbesitzer nun nicht irgendwie abgegeben: "Erledigt", schrieb er auf Twitter veröffentlichte ein Foto, dass ihn an der Wahlurne zeigt - in seiner berühmten Pose.

imago/ Depo Photos Nusret Gökçe bei der Stimmabgabe

12.03 Uhr

Zwei Tote bei Schießerei vor Wahllokal in Diyarbakir

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, zwei Menschen seien bei einem Schusswechsel vor einem Wahllokal in der Provinz Diyarbakir im Südosten der Türkei getötet worden. Demnach habe es sich um einen Streit zwischen zwei Familien gehandelt. Der Streit sei über unterschiedliche politische Meinungen ausgebrochen, berichtet die Nachrichtenagentur Dogan laut AP.

11.37 Uhr

"Dies ist keine normale Abstimmung"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Vormittag in einem Wahllokal in Istanbul seine Stimme abgegeben. Dies sei "keine normale Abstimmung", sagte er. "Wir müssen eine Entscheidung treffen, die über das Gewöhnliche hinausgeht." Er hoffe, dass das Volk "wie erwartet" abstimmen werde.

Der derzeitige Ministerpräsident Binali Yildirim gab seine Stimme in Izmir ab. Man werde die Entscheidung des Volkes respektieren, sagte Yildirim, dessen Posten mit der Reform verschwindet. Yildirim und Erdogan hatten gemeinsam die "Ja"-Kampagne angeführt.

AP Erdogan bei der Stimmabgabe

10.50 Uhr

Polizei geht laut Opposition gegen Wahlbeobachter vor

Die prokurdische Partei HDP beklagt, ihre Wahlbeobachter würden von der Polizei an ihrer Arbeit behindert. Hintergrund sei, dass auf Wahlbeobachter-Karten der Betroffenen der Name beziehungsweise das Symbol ihrer jeweiligen Partei abgebildet sei, sagte ein HDP-Sprecher. Die Polizisten argumentierten, dass die Verwendung von Parteisymbolen in Wahllokalen am Wahltag nicht gestattet sei.

Mehr als 55 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über Erdogans Plan für mehr Macht für das Staatsoberhaupt abzustimmen. Die geplante Verfassungsänderung würde die Türkei weg von einer parlamentarischen Demokratie hin zu einem Präsidialsystem führen. Der Posten des Ministerpräsidenten, der die Regierung führt, entfiele.