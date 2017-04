+++ Newsblog +++ Votum der Deutschtürken beunruhigt Türkische Gemeinde

09.33 Uhr

Özdemir fordert von Deutschtürken mehr Treue zum Grundgesetz

Laut Cem Özdemir zeigt das Wahlergebnis der Deutschtürken die Versäumnisse der Integrationspolitik auf. "Die Auseinandersetzung um Herz und Verstand der Türkeistämmigen muss endlich aufgenommen werden", sagte der Grünen-Chef. Er forderte von Deutschtürken ein klares Bekenntnis zum Grundgesetz. "Künftig muss stärker darauf bestanden werden, dass auf Dauer in Deutschland Lebende nicht nur mit den Zehenspitzen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, sondern mit beiden Füßen." Auf die Türken, die "gegen die orientalische Despotie" gestimmt hätten, kämen wohl schwere Zeiten zu, sagte Özdemir. "Die Menschen, die sich für Demokratie eingesetzt haben, brauchen unsere Unterstützung gerade jetzt."

09.15 Uhr

Votum der Deutsch-Türken beunruhigt Türkische Gemeinde in Deutschland

63,1 Prozent der wahlberechtigten Türken stimmten hier für die Einführung des Präsidialsystems. Fast eine Zweidrittelmehrheit für eine umstrittene Reform, die die Macht des Staatsoberhauptes stark ausweitet - diese Eindeutigkeit beunruhigt die Türkische Gemeinde in Deutschland. "Wir - also die Parteien und Organisationen - müssen das Ergebnis genau analysieren und Wege finden, wie man diese Menschen besser erreicht, die in Deutschland in Freiheit leben, aber sich für die Menschen in der Türkei die Autokratie wünschen", sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen".

In Deutschland durften etwa 1,4 Millionen Wahlberechtigte vom 27. März bis zum 9. April ihre Stimmen abgeben. Die Wahlbeteiligung lag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu bei knapp 50 Prozent. Der Vorsitzende der Islamischen Gemeinschaft in Deutschland appellierte, die Wahl "zu respektieren und gemeinsam nach vorne zu schauen". Er wünsche sich, dass das Ergebnis "zur ersehnten politischen und gesellschaftlichen Harmonisierung" beitrage.

09.02 Uhr

Türkische Lira legt zu

Für die angeschlagene türkische Wirtschaft könnte der Ausgang des Referendums eine Erholung bedeuten. Aufwind brachte das Ergebnis zumindest bereits der türkischen Währung Lira: Im frühen Handel legte sie um zwei Prozent zu. Die Lira gehört derzeit zu den schwächsten Währungen weltweit. Sie hatte wegen der politischen Turbulenzen nach dem gescheiterten Putsch vom vergangenen Sommer um rund ein Drittel an Wert verloren und war von Rekordtief zu Rekordtief gefallen.

08.57 Uhr

"Bei Todesstrafe scheitert EU-Beitritt endgültig"

Erdogan will als erstes die Wiedereinführung der Todesstrafe auf die Tagesordnung setzen. Das sei seine "erste Aufgabe", sagte der türkische Präsident nach dem knappen Sieg am Sonntagabend. Für den CDU-Europaabgeordneten Elmar Brok wäre das ein Grund, die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei zu beenden. "Dann ist der EU-Beitritt der Türkei gescheitert", sagte er der "Welt".

08.45 Uhr

