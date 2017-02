heute geht das Brexit-Gesetz im britischen Unterhaus in die entscheidende Runde. Nach Lage der Dinge werden die Abgeordneten für den Entwurf der Regierung stimmen, anschließend muss das Gesetz dem Oberhaus vorgelegt werden.

Danach kann Premierministerin Theresa May in Brüssel die Scheidungspapiere einreichen. Der neue Hauptverbündete Londons heißt dann Donald Trump. Und der hat schon klar gemacht, was er unter Freundschaft im Zweifel versteht: "America First."

Trumps Krieg gegen die Wirklichkeit

Von Donald Trump wissen wir jetzt auch, dass "die sehr, sehr verlogene Presse" absichtlich Terroranschläge verschweigt. Das sagte er bei einem Truppenbesuch in Florida. Und er meinte nicht etwa das "Massaker von Bowling Green", über das tatsächlich nie berichtet wurde, weil es seine Medienberaterin Kellyanne Conway erfunden hatte. Sondern zum Beispiel den Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz, der sich auf einer Liste mit islamistischen Angriffen fand, die nach Ansicht des Weißen Hauses zu wenig Aufmerksamkeit der Medien fanden. Nun könnte man all die Sondersendungen, Titelgeschichten und Aufmacher anführen, die zu dem Attentat gesendet und geschrieben wurden. Aber geht es Trump um die Wahrheit? Sie ist das erste Opfer des Krieges, heißt es. Und einen Krieg führt Trump gerade: Gegen alle, die anderer Meinung sind als er.

Schwarze Tage für Frankreichs Konservative

Es ist gerade keine gute Zeit für die französischen Konservativen. Am Montag musste Präsidentschaftskandidat François Fillon einräumen, dass er seine Frau Penelope jahrelang als parlamentarische Assistentin beschäftigt hatte. Die Justiz prüft gerade, ob sie für das Geld überhaupt jemals einen Finger krumm gemacht hat. Und nun fiel die Entscheidung, dass ein Strafprozess gegen den ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy wegen illegaler Wahlkampffinanzierung eröffnet werden soll. Sarkozy ist zwar längst aus dem Rennen um die Präsidentschaftswahl im Frühjahr ausgeschieden. Aber er könnte erneut Jacques Chirac nachfolgen, den er im Mai 2007 als Frankreichs Staatsoberhaupt abgelöst hatte. Denn Chirac war der erste französische Ex-Präsident, der von einem Strafgericht verurteilt wurde - im Jahr 2011 wegen Veruntreuung von Steuergeldern.

Verliererin des Tages...

... ist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Mit großem Gefolge ist sie nach Litauen geflogen, und zwar im neuen Militärtransporter A400M. Über den lässt sich ohne viel Übertreibung sagen, dass er ähnlich pannenanfällig ist wie der Flughafen Berlin-Brandenburg. Gerade deshalb sollte nichts schiefgehen beim ersten Flug der Ministerin. Aber als sie dann zurück nach Deutschland wollte: Triebwerkschaden. Eigentlich sollte der Besuch in Litauen auch ein Signal an Wladimir Putin sein und die Wehrhaftigkeit der Nato unterstreichen. Wenn diese aber so verlässlich ist wie die Flugfähigkeit des A400M, dann sind die Sorgen der Balten mehr als berechtigt.

