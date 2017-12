wenn Sie wissen wollen, was die monatelange Suche nach einer Regierung ganz praktisch bedeutet, dann sollten Sie heute Ihren Blick nach Brüssel richten. Dort trifft sich Kanzlerin Angela Merkel mit den anderen Staats- und Regierungschefs der EU. Sie wird dort die Frage gestellt bekommen, die sie derzeit überall im Ausland hört: "Was ist los bei euch?"

Gerade bei den Nachbarn steigt die Unruhe wegen der deutschen Lähmung. Emmanuel Macron hätte gerne eine Antwort auf seinen Vorschlag, einen milliardenschweren Haushalt für die Eurozone einzurichten. Aber mehr als ein paar lobende Worte für seinen europapolitischen Eifer bekommt der französische Präsident nicht zu hören. Andererseits müht sich Donald Tusk gerade, Merkels Idee, Flüchtlinge in Europa zu verteilen, endgültig den Garaus zu machen. Beliebt war der Plan noch nie. Insbesondere in Osteuropa gab es erbitterten Widerstand. Aber wie soll er jemals gelingen, wenn der Ratspräsident sagt, er sei "spaltend und ineffektiv"?

Quartett des Grauens

Die Berliner Regierungsbildung gestaltet sich auch deshalb so quälend, weil sich in der SPD niemand über den Weg traut. Das Verhältnis von Andrea Nahles und Sigmar Gabriel gilt als zerrüttet, seit sie eine sehr unerfreuliche Zeit als Generalsekretärin unter Gabriel hatte. Der wiederum verstand sich im Bundestagswahlkampf als eine Art Schattenkanzlerkandidat - was den eigentlichen Kandidaten Martin Schulz so nervte, dass er irgendwann sagte, er sei zu harten Entscheidungen fähig. Das konnte man so verstehen, dass der SPD-Chef dazu bereit sei, Gabriel eines Tages den Stuhl am Kabinettstisch zu nehmen.

Das Problem ist aber, dass Schulz nicht selbst darauf Platz nehmen kann. Denn er hat hoch und heilig versprochen, niemals unter Merkel zu dienen. Das gilt zwar nicht für Olaf Scholz. Der Hamburger Bürgermeister aber gilt in der SPD inzwischen als Hasenfuß, weil er immer nur so tut, als wolle er nach der Macht greifen. Merkels Stärke ist derzeit das schwache Quartett an der Spitze der SPD.

Gestern Abend trafen sich Schulz und Nahles mit den Spitzen von CDU und CSU. Im Anschluss hieß es: Die Union ist bereit für Sondierungsgespräche mit der SPD - doch die will erst am Freitag entscheiden.

Masern, ein Menschenrecht?

Zu den großen Rätseln gehört für mich die Frage, warum intelligente Menschen sich weigern, ihre Kinder impfen zu lassen. Schröpfen ist irgendwie aus der Mode gekommen, und der Hufschmied fungiert schon seit einiger Zeit nicht mehr als Zahnarzt. Aber gerade in städtischen Vierteln, in denen sich die Bewohner für besonders fortschrittlich halten, gibt es eine merkwürdig esoterisch angehauchte Impfverweigerung. Meine Kollegin Marianne Wellershoff hat den Düsseldorfer Kinderarzt Herrmann Josef Kahl befragt, der - wie ich finde - einen sehr vernünftigen Vorschlag macht: "Wer eine öffentliche Bildungseinrichtung - wie Kita oder Schule - besucht, muss vollständig geimpft sein." Das Menschenrecht auf Masern gibt es dann eben nur noch in der Privatschule.

Verlierer des Tages...

... ist Roy Moore. Der Republikaner hat bei der Senatsnachwahl im US-Bundesstaat Alabama eine Niederlage gegen den Demokraten Doug Jones kassiert. Eigentlich wäre das nicht der Rede wert: Moore ist ein Ex-Richter, der Minderjährige belästigt haben soll und darüber hinaus Schwulenhass zum politischen Programm erhob. Wie um Himmels willen soll so ein Mann ein öffentliches Amt bekleiden? Aber in Alabama hat seit Jahrzehnten kein Demokrat mehr gewonnen, der sich für Washington bewarb. Außerdem hatte Moore die Unterstützung des Weißen Hauses. Gerade das macht den Wahlausgang so bedeutend: Er zeigt, dass Anstand auch im Amerika des Donald Trump siegen kann.

