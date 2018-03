heute debattiert das Europaparlament erneut über die Beförderung des deutschen EU-Beamten Martin Selmayr zum Generalsekretär der EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker.

Klar ist längst, dass es am Ende nur Verlierer geben wird: das EU-Parlament, das die Berufung nicht verhindern kann. Selmayr, von dem inzwischen alle wissen, dass sie ihn in Brüssel "das Monster" nennen. Juncker, der von seinem Vertrauten offenbar völlig abhängig ist. Oder, wie es jüngst der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger vor Lobbyisten in Brüssel ausdrückte: "Ohne Selmayr ist Juncker hilflos."

Chauvinisten gegen Nationalisten

REUTERS

Nachdem das Amtsgericht Neumünster entschieden hat, den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont vorerst in Haft zu halten, wird heute weiter über die Konsequenzen des bizarren Falls diskutiert. Auf der einen Seite stehen die katalanischen Separatisten, die ohne Rücksicht auf die Belange Spaniens einen regionalen Sonderstatus fordern.

Auf der anderen Seite steht eine starrsinnige Zentralregierung, die keinerlei Verständnis für die Interessen eines ihrer wichtigsten Teilstaaten aufbringt. Chauvinisten gegen Nationalisten, so lautet die Frontstellung, für die es nach aller Erfahrung keine juristische, sondern nur eine politische Lösung geben kann. Die Bundesregierung aber ist der Auffassung: Soll doch das Oberlandesgericht in Schleswig entscheiden.

Von Obama lernen

DPA

Peter Altmaier hat in seiner kurzen Amtszeit als Wirtschaftsminister schon jede Menge schwierige Termine absolviert. Erst musste er der Trump-Administration in Washington Strafzölle gegen Europa ausreden. Dann traf er sich mit Start-up-Unternehmern in Berlin, die das Bundeskabinett für ungefähr so digitalaffin halten wie die Mittelalter-Abteilungen auf der Museumsinsel.

Heute nun steht ihm der bislang schwierigste Antrittsbesuch bevor: Altmaier muss NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf klarmachen, dass unter Kohleausstieg nicht der unbegrenzte Weiterbetrieb aller nordrhein-westfälischen Kraftwerke zu verstehen ist. Vielleicht sollte Altmaier seinem Parteifreund einfach eine Erkenntnis des früheren US-Präsidenten Barack Obama in Erinnerung rufen: "Statt die Energiequellen der Vergangenheit zu subventionieren sollten wir in die Energiequellen der Zukunft investieren."

Autonome Sonntagsfahrer

REUTERS

Seit ein selbstfahrendes Uber-Testauto in Arizona eine arglose Fahrradfahrerin überfuhr, wachsen die Zweifel, ob die vielgelobten Roboterautos tatsächlich so ausgereift sind, wie das interessierte Kreise aus der Auto- und Digitalwirtschaft gern behaupten. Der Unfall habe "den naiven Glauben an eine Mobilität ohne Restrisiko erschüttert", schreibt mein Kollege Christian Wüst in einem Beitrag, den sie auf SPIEGEL Plus lesen können. Nicht zuletzt, weil die Selbstfahrmobile offenbar nach dem Vorbild notorischer Sonntagsfahrer programmiert sind. Sie führen, so zitiert Wüst einen Entwicklungsingenieur, "defensiver als der blutigste Anfänger".

Verlierer des Tages...

SPIEGEL TV

... ist Günther Krause. Der frühere Verkehrsminister, der einst mit Wolfgang Schäuble den Einigungsvertrag aushandelte, steht heute in Potsdam wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht. Vor einigen Jahren war der Politiker wegen eines ähnlichen Delikts schon einmal zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, und so ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Richter ihn diesmal ins Gefängnis schicken.

Offenbar hatte sich Krause in den vergangenen Jahren jene Mischung aus Glücksrittertum und Größenwahn zu eigen gemacht, mit denen windige Geschäftsleute aus dem Westen einst die neuen Bundesländer verheerten. "Alle Visionäre wurden anfangs verlacht", sagte Krause jüngst dem SPIEGEL, "sogar Jesus, bis zu seiner Auferstehung".

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,

Ihr Michael Sauga