Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

immer Ärger mit Ceta. Seit Monaten ist der Handelsvertrag zwischen der EU und Kanada unterschriftsreif, seit Monaten verlangen die Europäer Nachbesserungen. Erst der SPD-Parteikonvent, dann die Österreicher, jetzt die Wallonen. Auf ihrem Brüsseler Gipfel werden Europas Regierungschefs heute erneut versuchen, den störrischen Landesteil in Belgien umzustimmen. "Welche Nummer muss ich wählen, wenn ich Europa anrufen will", fragte einst US-Außenminister Henry Kissinger. Derzeit ist die Antwort klar: 003281 - die Vorwahl von Namur, der Hauptstadt Walloniens.

DPA

Das Woodstock von Rot-Rot-Grün

Wer sich in diesen Tagen mit einem der rund hundert Abgeordneten unterhält, die jüngst beim historischen Treffen von Grünen, Linken und Sozialdemokraten im Bundestag dabei waren, wird mitunter Zeuge einer erstaunlichen Verwandlung: Ein beseeltes Lächeln legt sich auf die Züge, der Blick sucht den Horizont, und dann erzählt der Rot-Rot-Grün-Verfechter mit belegter Stimme, wie es war, als überraschend Sigmar Gabriel vorbeischneite, Oskar Negt von der Überwindung der herrschenden Verhältnisse sprach und altgediente Parteisoldaten schwärmten, dies sei "einer der bewegendsten Momente" ihrer Laufbahn. So ähnlich müssen die Glücklichen geklungen haben, die in Woodstock dabei waren. Heute dürfen sich die Visionäre übrigens wieder mit der Realität anfreunden: In Mecklenburg-Vorpommern wird das nächste schwarz-rote Bündnis auf Landesebene besiegelt, und der Blick in die jüngsten Umfragen verrät: Im Bund ist seit Wochen die einzige regierungsfähige Verbindung - die Große Koalition.

REUTERS

Heiner und der zitternde Horst

Zwölf Jahre lang war Heiner Geißler Generalsekretär der CDU. Heute ist er einer der schärfsten Kritiker des Anti-Merkel-Kurses von CSU-Chef Horst Seehofer. Wenn die Unions-Schwester so weitermache, drohte der altgediente Christdemokrat mehrfach, werde sich die CDU bald nach Bayern ausdehnen. Mein Kollege Peter Müller hat vor wenigen Tagen eine viel beachtete Analyse der süddeutschen Unions-Schwester vorgelegt, über die er heute mit Geißler auf der Frankfurter Buchmesse reden wird. Eine Frage steht schon fest: "Wie können die beiden Unionsparteien wieder zusammenfinden?" (12.30 Uhr, SPIEGEL-Stand, Halle 3.0, D56, spiegelgruppe.de/buchmesse)

DPA

Halbwüchsige im Parlament

Heute geht für viele Abgeordnete und ihre Mitarbeiter im Deutschen Bundestag eine Horrorwoche zu Ende. Weil die Parlamentsverwaltung die laufende Sitzungsperiode in die Berliner Herbstferien gelegt hatte, wussten viele Familienväter oder -mütter nicht, wohin mit ihren Kindern. So kam es, dass in den vergangenen Tagen Dutzende Halbwüchsige in den Fluren des Bundestages herumlungerten, die Türen vor der Kantine verstopften oder in der Nähe der Reichstags-Garderobe Verstecken spielten. Nun argwöhnen manche Volksvertreter, dass sich hinter dem Vorgang eine erzieherische Maßnahme von Parlamentspräsident Norbert Lammert verborgen haben könnte. Ihr Ziel: die Gesetzgebung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinnerin des Tages...

... ist Wonder Woman. Die aus Comics und Filmen bekannte Superheldin wird heute zur Ehrenbotschafterin der Vereinten Nationen für die Stärkung von Frauen und Mädchen gekürt. Wer allerdings den Trailer für ihren jüngsten Hollywood-Streifen gesehen hat, fragt sich, ob die Frau wirklich den für den Job nötigen Grad an politischer Korrektheit mitbringt. In einer Szene sagt die Sekretärin von Wonder Womans Filmpartner: "Mein Name ist Eta Candy, ich bin seine Sekretärin." Wonder Woman: "Was ist eine Sekretärin?" Candy: "Ich gehe, wohin er mich sendet, und ich tue, was er mir aufträgt." Wonder Woman: "Bei uns nennt man das Sklaverei."

Ich wünsche Ihnen einen befreiten Start ins Wochenende.

Ihr Michael Sauga