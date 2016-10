Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute ist der Tag, an dem sich das Schicksal von Ceta entscheiden soll. Bis zum späten Mittwochabend wurde in Brüssel über das Freihandelsabkommen mit Kanada verhandelt. Eine Einigung gab es nicht, doch angeblich wurden "große Fortschritte" erzielt. Kanada reagierte darauf noch in der Nacht und sagte die geplante Reise zum Gipfeltreffen ab. Aus dem Handelsministerium hieß es aber, man sei weiterhin bereit, das Abkommen zu unterzeichnen, "wenn Europa bereit ist".

Heute will die EU-Kommission weiter versuchen, die belgischen Regionen Wallonien und Brüssel und die französischsprachige Gemeinschaft von den Vorteilen Cetas zu überzeugen. Ohne Entgegenkommen wird das nicht gehen. Wahrscheinlich ist sich Kanada in seiner Geschichte nie so furchterregend vorgekommen. Bislang galt es eher als das bessere Amerika. Nun verschreckt Kanada Teile Europas, als wolle es nicht Waren, sondern Bären schicken. Erst der Brexit, jetzt der Antikanadismus. Was sagt die Welt zu diesem seltsamen Gebilde, das mal Weltmacht sein wollte und nun in seine Einzelteile zerfällt?

Schämen üben

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, John Cryan, wird heute die Geschäftszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Anders als früher geht es nicht darum, ob neue Rekordergebnisse zu erwarten sind. Es geht darum, ob diese Zahlen ein Überleben der Bank ohne staatliche Hilfen möglich machen. "Ich würde mich schämen, wenn wir in der Krise Staatshilfe annehmen würden", hatte 2008 der damalige Chef Josef Ackermann gesagt. Vielleicht übt er schon. Wer wissen will, wie es soweit kommen konnte, der sollte unbedingt noch den aktuellen SPIEGEL kaufen. Dort findet sich eine ungemein erhellende Geschichte über die Hintergründe der Krise der Deutschen Bank.

Diskriminierte Rechtsextremisten

Eine Partei, der die Menschenrechte bekanntermaßen in besonderer Weise am Herzen liegt, ist die NPD. Sie hat sogar am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geklagt. Heute fällt das Urteil. Wenn die NPD gewinnt, werden Diskriminierung und Rassismus für alle Zeiten vom Erdball getilgt sein. Nicht ganz. Die NPD hat am Menschenrechtshof geklagt, weil sie sich selbst massiv diskriminiert fühlt, durch den Verdacht, sie könne verfassungswidrig sein. Derzeit läuft beim Bundesverfassungsgericht ein Verfahren, das genau dies feststellen soll: Ist die NPD eine verfassungswidrige Partei und gehört deshalb verboten oder nicht? Deshalb will sie die Menschenrechte in Anspruch nehmen, für die sie sonst nicht das Geringste übrig hat. Eine Farce. Und ein Triumph des Rechtsstaatswesens, das alle gleich behandelt, auch seine irrsten Gegner.

Hysterisch, wütend, unterworfen

Die drei Theaterstücke, die ich zuletzt in Hamburg gesehen habe, ergeben für mich die politische Trilogie unserer Zeit. Das sind "Hysteria - Gespenster der Freiheit" von Karin Beier am Schauspielhaus, "Wut/Rage" von Sebastian Nübling am Thalia Theater und "Unterwerfung" ebenfalls von Karin Beier. Ein Grundgefühl der Angst wird größer und größer, steigert sich zur Hysterie, die dann umschlägt in Wut, gegen das Neue, gegen das Fremde. Aus Frankreich kommt scheinbar die Lösung, von Michel Houellebecq, dessen Roman "Unterwerfung" Karin Beier am Schauspielhaus in Szene gesetzt hat. Die Ängstlichen, Wütenden, der Freiheit Entfremdeten finden ihre Ruhe in einem autoritären System, das islamisch geprägt ist. Hysterie, Wut, Sehnsucht nach Unterwerfung ist der Dreiklang, der AfD, Pegida, Trump und Konsorten stark macht.

Gewinner des Tages

In der 81. Minute kam er ins Spiel, rannte auf den Platz, ging elastisch in die Knie, ein letzter Test für Bänder, Knochen, Gelenke, Abklatschen mit den Kollegen. Das Stadion rief "Badstuber, Badstuber". Ich war gerührt. Holger Badstuber ist der Hiob des Fußballs. Er hat sich immer wieder schwere Verletzungen eingefangen, konnte über viele Monate nicht spielen, verpasste den Sieg in der Champions League mit den Bayern, verpasste den Weltmeistertitel mit der Nationalmannschaft. Gestern kam er wieder zurück, im Pokalspiel von Bayern München gegen den FC Augsburg, 3:1. Er verletzte sich nicht. Heute wird er in seinen Körper hineinhorchen, und ich nehme an, er wird halbwegs zufrieden sein, und deshalb ist er mein Gewinner des Tages.

