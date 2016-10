Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

kann es sein, dass jemand ein Drehbuch schreibt, mit Wendungen, die uns alle aus der Fassung und zu immer neuen Sichtweisen bringen sollen? In der Wohnung eines Syrers in Chemnitz wird Sprengstoff gefunden, ihm gelingt die Flucht unter den Augen der Polizei. Für manche ist dies die Bestätigung all ihrer Vorurteile und Verschwörungstheorien. Ein syrischer "Flüchtling", der gekommen ist, um einen Anschlag zu verüben. Eine Polizei, die nicht wirklich schützt, "wenn es um Ausländer geht". Kurz darauf wird der mutmaßliche Terrorist gefasst, und wer gab den Tipp? Ein Syrer.

Was sagen jetzt die, die mit ihren Vorurteilen schnell bei der Hand waren? Wahrscheinlich nichts. Warten auf die nächste Gelegenheit, in der sich die Welt zunächst simpel präsentiert und die Vorurteile bestätigt erscheinen. Wer sich dafür interessiert, wie komplex Geschichten mit Flüchtlingen sein können, dem empfehle ich den Text "Der Kuss" von Beate Lakotta im SPIEGEL dieser Woche. Sehr erhellend und bewegend.

DPA

Bitterer Besuch

Die Bundeskanzlerin beendet heute ihre Afrikareise, letzte Station ist Äthiopien. Hier folgt ein Auszug des Berichts von Amnesty International zu diesem Land: "Die Meinungsfreiheit unterlag nach wie vor drastischen Beschränkungen. Die Regierung ging auch weiterhin gegen mutmaßlichen Dissens vor und nahm oft schon vorbeugend verdächtigte Personen fest, um zu verhindern, dass diese ihre abweichende Meinung öffentlich kundtaten. Unabhängige Medien wurden weiterhin angegriffen. Friedliche Protestierende, Journalisten und Mitglieder oppositioneller Parteien wurden willkürlich festgenommen. Das Gesetz über gemeinnützige Organisationen und Verbände behinderte weiterhin die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen. Willkürliche Inhaftierungen sowie Folter und andere Misshandlungen blieben an der Tagesordnung und wurden häufig systematisch dazu eingesetzt, tatsächliche oder mutmaßliche Meinungsabweichungen zu unterdrücken." Trotzdem, klar, muss die Bundeskanzlerin mit solchen Regierungen reden. Und das ist nicht ironisch gemeint. Es ist nur bitter.

Getty Images

Weltstürmer Müller

Die deutsche Nationalmannschaft spielt heute Abend gegen Nordirland, Teil drei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland 2018. In den ersten beiden Spielen hat Thomas Müller je zweimal getroffen, nachdem er bei der Europameisterschaft und zuletzt in der Bundesliga nicht erfolgreich war. Müller erklärt das so, dass ihn das Etikett "Welt" offenbar besonders reize. Das ist ein interessantes Konzept, nach dem die Bundeskanzlerin sagen könnte, sorry für Schwächen auf der nationalen Bühne, ihre Stärke sei nun einmal die Weltpolitik. Einbrüche beim Verkauf von Mercedes-Modellen im Inland? Vorstandschef Zetsche glänzt nur im Welthandel. Schlechte Laune beim Frühstück? Bin leider ausschließlich für das Weltklima zuständig. Hoffentlich trifft er heute wieder, unser Weltstürmer Karl Valentin.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Verlierer des Tages...

... sind eindeutig die Studenten. Der AOK-Bundesverband stellt heute in Berlin eine erstaunlich anmutende "Stress-Studie" vor - über Studenten. 18.000 haben mitgemacht. Der Bologna-Prozess muss eine Menge an den Universitäten geändert haben, dass eine solche Studie notwendig zu sein scheint. Meine Studentenjahre in den Achtzigern waren die leichtesten, luftigsten meines Lebens. Die Frage nach Stress hätte ich nur im Examenssemester halbwegs sinnvoll und nicht grinsend beantworten können. Ich glaube immer noch, dass es richtig, wenn nicht lebenswichtig ist, eine solche Phase in seiner Biografie zu haben.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit