Die Lage am Dienstag

diesen Text könnte, müsste ich jeden Tag schreiben: Dass Deniz Yücel in einem türkischen Gefängnis hocken muss, in Einzelhaft, dass er nicht auf einen funktionierenden Rechtsstaat bauen kann, sondern der Willkür eines Rasenden ausgesetzt ist, dass er nicht sein Leben leben darf, sondern die Zeit totschlagen muss, dass er nur seinen Job gemacht hat, meinen Job, unseren Job.

Dass er an jenem Projekt mitgearbeitet hat, dass freie Öffentlichkeit heißt, ohne die es weder Demokratie noch Menschenrechte geben würde, und dass er, wie so viele in der Türkei und anderswo, dafür diesen wahnsinnig hohen Preis zahlen muss, das macht mich fertig, das ist eine Schande dieser Zeit. Deniz Yücel ist ein großartiger Journalist, dessen Leid eine schreiende Ungerechtigkeit ist. Free Deniz.

Geht's raus und macht's Politik

Geht es Ihnen auch so? Dass man es langsam leid ist, diese ewige Ziererei, ob nun die SPD mit der Linken auf Bundesebene eine Koalition bilden kann oder nicht. Seit einem Jahrzehnt geht das so. Ja, nein, vielleicht. Jetzt nicht, aber beim nächsten Mal. Nur mit Bekenntnis zur Nato. Nur mit Distanzierung von der Agenda 2010. Nein, ich lasse mich nicht küssen. Vielleicht aber doch. Hilfe! Immer der gleiche Sermon. Immer die gleiche Geheimnistuerei. Geht's raus und spielt's Fußball, hat Franz Beckenbauer, die Ex-Lichtgestalt, 1990 gesagt. Deutschland wurde Weltmeister. Seid vernünftig und schmiedet eine Alternative zu Angela Merkel, würde man gerne ausrufen. Es wäre wohl vergeblich.

REUTERS

Parlament der Gefangenen

Heute wird mal nicht gestritten im Parlament. Heute sind alle Abgeordneten konstruktiv und alle der gleichen Meinung. Keine leeren Reihen, alle werden anwesend sein. Niemand ruft dazwischen. Keine Schimpfereien, schon gar nicht gegen die Regierung. Höchste Aufmerksamkeit, Respekt, Zustimmung. Wer sich nicht fügt, wird erschossen. Oder aufgehängt. Vergiftet. Kommt ins Lager. Verschwindet. Heute tagt die Oberste Volksversammlung der Demokratischen Volksrepublik Korea, besser bekannt als Nordkorea. Sie tagt nicht häufig, nur ein-, zweimal im Jahr. Zu besprechen gibt es nichts. Diktator Kim Jong Un und seine Schergen haben alles oktroyiert. Die Angst regiert. Es nennt sich Parlament, aber die Abgeordneten sind so frei wie Gefangene.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Verlierer des Tages...

... ist Peter Altmaier, obwohl er aussieht wie der Gewinner des Tages. Die CDU hat verkündet, dass er den Wahlkampf der Partei federführend organisieren soll. Der eigentliche Beruf von Altmaier ist Kanzleramtsminister. Es mag kleinkariert wirken oder naiv, aber muss nicht der Kanzleramtsminister in besonderer Weise dafür sorgen, dass die Regierung funktioniert, dass Gesetze zustande kommen und Krisen beigelegt werden? Zudem ist Altmaier Kanzleramtsminister einer Großen Koalition, muss sich also auch um die Ministerien der SPD kümmern, wird nun aber vor allem damit beschäftigt sein, die SPD zu tunken. Warum keine saubere Trennung? Altmaier verlässt das Kanzleramt und wird Wahlkampfmanager der CDU. So wäre er der Gewinner des Tages.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,

Ihr Dirk Kurbjuweit