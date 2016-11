Die Lage am Samstag Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist die Woche zwei nach der US-Wahl. Trump ist gewählt, noch nicht im Amt, er sendet, und das hat bei ihm Methode, widersprüchliche Signale, was für ein Präsident er nun sein wird. Eines aber ist sicher: Er ist jetzt schon in die Geschichte eingegangen. Die großen Figuren der Geschichte - und groß heißt hier nicht großartig, sondern erstmal nur auffällig - sind nie Solitäre. Sie prägen die Zeit, in der sie leben, sie sind aber auch Produkte ihrer Zeit. Oft sind sie die Gegenspieler ihrer Vorgänger, die Vorgänger haben sie erst möglich gemacht. Wenn der Vorgänger den Nachfolger tatsächlich als Gegenspieler wahrnimmt, wird das für den Vorgänger ein immer währender Quell des Schmerzes, für den Nachfolger ein immer währender Quell des Triumphes sein.

Als wir das neue SPIEGEL-Heft, das ich Ihnen hier heute vorstellen möchte, konzipiert haben, waren das vor allem die Fragen: Inwiefern ist Donald Trump erst durch Barack Obama möglich geworden? Was wird aus dem Erbe Obamas, da es jetzt von seinem Gegenspieler weitergeführt wird? In welcher Hinsicht ist Donald Trump Produkt seiner Zeit, einer Zeit, in der Rechtspopulisten vielerorts an die Macht streben, in der die Demokratie, wie wir sie kennen, vielerorts in Frage gestellt wird. Von Leuten, die es gut mit ihr meinen. Von Leuten, die es weniger gut mit ihr meinen.

Auf unserem Titelbild also: Obama. SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer, der während Obamas erstem Wahlkampf und dessen frühen Amtsjahren Korrespondent in den USA gewesen ist, konnte am Donnerstag gemeinsam mit Sonia Mikich, der Chefredakteurin des Westdeutschen Rundfunks, Obama interviewen.

Obama war in Europa in den letzten Tagen, in Athen zuerst und dann in Berlin. Dort haben die Kollegen ihn getroffen. Die Reihenfolge der Reise war natürlich nicht zufällig gewählt, Obama und sein Stab verstehen sich auf Symbolik. Athen gilt als eine Geburtsstätte der Demokratie, und Obama hat sich bei seinem Besuch in Berlin fest vorgenommen, Angela Merkel als zukünftige Fackelträgerin der Demokratie auszurufen.

Dass die Demokratie nicht unbedingt in allerbester Form ist, gibt Obama in dem Gespräch, das Sie im neuen Heft lesen können, zu. Amerika sei "politisch tief gespalten", die Probleme sieht er aber nicht nur im eigenen Land. Er sagt: "Ich glaube, dass alle Politiker sich heute aufmerksamer den Menschen zuwenden müssen. Diese wollen gehört werden, wollen mehr Kontrolle über ihr Leben haben. Ich glaube, je stärker wir Bürgerbeteiligung fördern, desto besser geht es uns."

Wie es um die Demokratie steht, in den USA, in Europa, in Deutschland insbesondere, das versuchen wir in mehreren Stücken im Heft zu beantworten. Meine Kollegen aus dem Auslandsressort beschreiben den Vormarsch und die Bündnisse der Populisten in Europa. Meine Kollegen aus den Deutschlandressorts haben sich für einen großen Artikel auf Bürgerversammlungen begeben, in kleine Städte, in große Städte, sie haben sich mit Politikern verschiedener Parteien unterhalten und mussten feststellen, dass gerade die politisch engagierten Bürger ihre Gründe haben, an den alltäglichen Prozessen zu verzweifeln. Muss sich deswegen die Art und Weise, wie wir Demokratie denken, ändern? Der belgische Autor David van Reybrouck sagt ja - Abstimmungen findet er undemokratisch.

Wie sehr aber zum Beispiel Facebook genau das verhindert, was für die Demokratie unabdingbar ist, den echten Meinungsaustausch, das weist mein Kollege Jan Fleischhauer in einem Debattenbeitrag nach. Und ob ein Donald Trump, weil er spricht, wie er spricht, und tut, was er tut, schon ein Faschist ist, das fragt sich mein Kollege Dirk Kurbjuweit in einem Essay.

Natürlich haben wir uns auch mit anderen aktuellen Themen dieser Woche befasst. Uns liegen Eckpunkte des SPD-Wahlprogramms vor und Hinweise, dass der DFB Schadensersatzforderungen gegen seinen Ex-Präsidenten Wolfgang Niersbach erwägt. Meine Kollegen aus dem Hauptstadtbüro rekonstruieren im Politik-Aufmacher die Suche nach einem Bundespräsidenten. Ausgerechnet die Grünen mochten sich einen Muslim, den Schriftsteller Navid Kermani, wohl nicht so recht im Schloss Bellevue vorstellen. Multikulti?

Der Text liest sich wie ein Krimi, wobei in den Krimis, die wir so kennen, Menschen durch Handlungen, Meuchelmorde etwa, zu Tätern werden. In diesem Polit-Krimi werden Menschen durch gezieltes Nicht-Handeln zu Tätern. Leichen allerdings gibt es hier vorerst nicht.

Um echte Krimis und echte Leichen, also im Wortsinn echt, geht es in einem anderen Stück: Fünf Kripokommissare erzählen von dem aufregendsten Fall ihres Lebens.

Ich kann Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, eine in jeder Hinsicht spannende Lektüre versprechen. Die Zeiten, in denen wir leben, bereiten uns Sorgen, das ist so, es sind ja Zeiten des Umbruchs. Aber spannend, das wenigstens muss man sagen, sind diese Zeiten. Politik geht uns an, eben weil wir sehen, dass es nicht die einzelne Figur ist, die alles bestimmt, auch nicht die paar Herrscher, sondern dass Herrscher Produkte von Stimmungen sind, die wir alle mit produzieren - erst recht in der Demokratie, und das ist das Gute an ihr.

