Die Briten wollen den Backstop verhindern

Es ist die nächste Runde im endlosen erscheinenden Bemühen, einen geregelten Ausstieg Großbritanniens aus der EU zu schaffen. Am Dienstag stimmte das Unterhaus für Änderungen am Brexit-Abkommen (lesen Sie hier eine Analyse). Aber Brüssel gibt sich hart und lehnt Nachverhandlungen ab, wenn sich Premierministerin Theresa May erneut zu Gesprächen darüber einlädt.

Die Briten stören sich vor allem am sogenannten Backstop. Damit ist eine Notlösung gemeint, um eine harte Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland zu vermeiden. Dadurch bliebe das Vereinigte Königreich in der Zollunion mit der EU. Vor allem Brexit-Hardliner befürchten, dass Großbritannien durch einen Backstop auf lange Zeit an die Europäische Union gebunden bliebe. Warum der Backstop so kompliziert ist, erklärt mein Kollege Kevin Hagen.

May ist selbst skeptisch, ob sich Brüssel auf neue Verhandlungen einlässt. Aber vielleicht lässt sich die EU doch noch auf neue Gespräche ein, um einen ungeregelten Brexit zu verhindern, der auch für die Union negative Folgen haben könnte.

DPA "Gorch Fock"

Kritik an der alten Vernunft: In der Diskussion um den Digitalpakt zeigt sich ein beschämendes Machtspiel. Wieder einmal entscheiden die Alten über Leben und Werden der Jungen - und zwar ohne jede Altersdemut, schreibt Sascha Lobo in seiner Kolumne.

Innige Hassliebe: Facebook schleust eine App, die Nutzer durchleuchten soll, an Apple vorbei. Doch so offensichtlich gestört das Verhältnis der beiden Konzerne auch sein mag - sie sind aufeinander angewiesen, meint mein Kollege Patrick Beuth.

Getty Images

Twittern wie ein Saarländer: Werden Sie Teil der globalen Social-Media-Elite, folgen Sie unserem Außenminister Heiko Maas! Hier geht's zur Videokolumne von Harald Schmidt.

SPIEGEL ONLINE

"Ich habe hier schon vor Wut geheult, wie respektlos die Kinder sein können": Die Peter-Ustinov-Schule ist eine Brennpunktschule in Hannover. Schüler prügeln sich und randalieren, viele kommen zu spät oder gar nicht in den Unterricht, berichten zwei Lehrerinnen. Wie bringt man den Schülern trotzdem etwas bei?

Maria Feck/ DER SPIEGEL Lehrerin Wintzer im Unterricht

42 Minuten für die Ewigkeit: Am 30. Januar 1969 gaben die Beatles ihr letztes Konzert - ihre Ära überdauerte noch fünf weitere Jahrzehnte. Doch jetzt könnte eine neue beginnen, glaubt mein Kollege Tobias Rapp.

RBO/ CAMERA PRESS/ laif Die Beatles bei ihrem "Rooftop"-Konzert

15.000.000

So viele Euro (in Worten fünfzehn Millionen) wird Bayern Münchens Ex-Nationalspieler Sandro Wagner insgesamt angeblich verdienen, wenn er zwei Jahre für den chinesischen Klub Tianjin Teda spielt. Mein Kollege Peter Ahrens hat den einstigen Hoffnungsträger des deutschen Fußballs porträtiert.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX/Shutterstock Sandro Wagner

Auf dem Sofa nach Nordfriesland: Wenn Sie das Buch noch nicht geschenkt bekommen haben, laden Sie sich "Mittagsstunde" herunter, den neuen Roman von Dörte Hansen. Die Bestsellerautorin erzählt darin, wie sich das Leben in dem fiktiven norddeutschen Dorf Brinkebüll durch den Strukturwandel verändert.

Cover von "Mittagsstunde"

