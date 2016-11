Die Lage am Samstag Liebe Leserin, lieber Leser,

die neue Titelgeschichte des SPIEGEL-Hefts erzählt von der Familie Trump. Sie ist schrecklich mächtig. Ihnen gehört bald das Weiße Haus und ein Firmenimperium sowieso. Sechs Kollegen aus mehreren Ressorts waren in den vergangenen Tagen und Wochen in Washington und New York unterwegs, um herauszufinden, wie sich wirtschaftliche und politische Interessen bei den Trumps verflechten. Es ist schon ziemlich unheimlich, was die Kollegen da herausbekommen haben. Geht das gut aus für Amerika? Besser, Sie lesen selbst.

Wir haben auch die amerikanische Schriftstellerin Erica Jong gebeten, einen Essay über diese Familie zu schreiben. Nachdem wir ihn gelesen haben, haben wir beschlossen, diesen Text nicht "Essay" zu nennen, sondern "Wutausbruch". "Tatsächlich führt Trump uns zurück in eine Ära der Barbiepuppen, in der Frauen nach dem Aussehen beurteilt werden und nicht nach ihrem Verstand:" Und: "Die Trump-Frauen sind als Vorbilder reaktionär."

Wie ist es eigentlich in Deutschland? Das Amt des Bundespräsidenten wird demnächst wieder neu besetzt, es wird wie immer ein Mann werden. Was aber hat sich die Frau dieses Mannes vorgenommen? Elke Büdenbender, die Frau Frank-Walter Steinmeiers, arbeitet als Richterin. Meine Kollege Christoph Schult hat herausgefunden, dass sie, auch wenn sie First Lady wird, weiterhin Richterin bleiben möchte. Wir schreiben das Jahr 2016. Erstaunlich, dass dies tatsächlich eine aufregende Neuigkeit ist: Ehefrau bleibt im Beruf. Jetzt ist diese Nachricht sogar noch aufregender, als sie es vor dem Ausgang der amerikanischen Wahl gewesen wäre.

Schwarz-Weiß-Grau

Besonders merkwürdig an der Zeit, in der wir leben, ist dieser neue Hang zu Schwarz-Weiß. Der Flüchtling ist dies, die Rechten sind das, Frauen sind so, Männer so. Alles ganz schön einfach. Das Adjektiv "einfach" lässt sich ja tatsächlich steigern: einfach - einfacher - am einfachsten. Ich finde das zwar nicht logisch, wie kann etwas, das einfach ist, noch einfacher als einfach sein - aber egal. Ich mache es mir hier zunutze. Schwarz-Weiß-Denken ist zwar eine Vereinfachung, die uns manchmal hilft, aber nie recht weiterführt. Also sollten wir es uns noch einfacher machen und davon ausgehen, dass immer alles kompliziert ist. Jeder Mensch ist ambivalent. Er ist gut und böse, und zwar immer gleichzeitig. So einfach ist das. Man kann auch gierig und bescheiden sein. Oder liberal und konservativ. Der CDU-Politiker Jens Spahn zum Beispiel ist liberal und konservativ. Nicht nur ein bisschen liberal und ein bisschen konservativ, sondern beides in extremem Maße. Ob ihm die eigenen Ambivalenzen auch zu einem ambivalenten Weltbild verhelfen - das können Sie in unserem neuen Heft nachlesen. Mein Kollege Ralf Neukirch hat Jens Spahn porträtiert. Überschrift der Geschichte: "Schwul mit Beinfreiheit".

Wenn Sehende blind sind

"Man sieht nur, was man weiß", das ist so ein Spruch von Goethe. Sechs Worte, die das Vermögen und die Tragik unserer Existenz zusammenfassen. Warum passiert es bloß, dass wir etwas sehen, wirklich vor uns sehen, dass uns etwas gesagt wird, wir es hören, aber einfach nicht verstehen. Etwas zu verstehen, hat mit Erfahrung zu tun, mit Vorwissen, aber auch mit der Bereitschaft, das Gehörte und Gesehene aufzunehmen. Die Opfer sexueller Gewalt waren viel zu häufig auch Opfer des Wegschauens und Weghörens. Mein Kollege Matthias Bartsch erzählt in einer ergreifenden Geschichte von Schülern, die der Gewalt eines Lehrers zum Opfer fielen. Einige Schüler vertrauten sich der Rektorin an. Sie hörte es einmal und noch einmal. Und weil sie es offenbar nicht hören wollte, handelte sie nicht. Hat sie es nicht verstanden? Mein Kollege hat versucht, mit ihr zu sprechen.

Gewinner des Tages...

...ist der Mensch. Endlich mal. Ins Verhältnis des Menschen zur Maschine hat sich Misstrauen geschlichen. Die Maschine soll uns zwar helfen, unseren Alltag zu erleichtern, neuerdings geht aber die Angst um, dass die Maschinen uns entmachten. Wer diese Sorge teilt, sollte recht bald den Artikel meines Kollegen Manfred Dworschak lesen. Er ruft uns zu den Gewinnern dieses Machtkampfs aus. Von einem menschenähnlichen Verstand seien die Maschinen weit entfernt.

Mit Ihrer Waschmaschine brauchen Sie sich heute gar nicht erst anzulegen. Denken Sie immer daran: Sie sind der Boss. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein entspanntes Wochenende.

