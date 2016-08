Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

Donald Trump schafft es wieder einmal, die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Im Wahlkampf präsentiert er sich als Vorkämpfer gegen illegale Einwanderung, er nannte Mexikaner Vergewaltiger und Mörder. Jetzt traf er sich in Mexiko völlig überraschend mit Präsident Peña Nieto, er nannte ihn sogar einen "Freund" und versprach den Nachbarn im Falle seiner Wahl eine gedeihliche Zusammenarbeit. Trump wirkte sehr milde, richtig diplomatisch. Doch die gute Stimmung hielt nur wenige Stunden.

Wird Mexiko für die von Trump geforderte Mauer an der Grenze zwischen beiden Länder zahlen? Auf keinen Fall, schrieb Peña Nieto nach dem Treffen bei Twitter. Ganz sicher, behauptete Trump bei einem Wahlkampfauftritt kurz nach seiner Rückkehr in die USA. Dort hielt er seine lang erwartete Rede zur Einwanderungspolitik und klang dabei kein bisschen milde oder diplomatisch. Von der Charmeoffensive zum Frontalangriff - dafür brauchte Trump nicht lange.

CDU schaltet in den Anti-AfD-Modus

Die Koalitionsabgeordneten von Union und SPD kommen heute und morgen in Berlin zu getrennten Fraktionsklausuren zusammen, um die politische Agenda des Bundestags für den Herbst zu besprechen. Neben den Themen Finanzen und Flüchtlinge dürfte vor allem die Innere Sicherheit eine größere Rolle spielen. Die Unionsfraktion unter ihrem Chef Volker Kauder setzt auf eine härtere Gangart gegenüber Islamisten und kriminellen Flüchtlingen. Unter anderem soll wohl die staatliche Überwachung von E-Mail- und Messengerdiensten ausgeweitet werden. Gleichzeitig sollen die Hürden für die Ausweisung von Flüchtlingen, die straffällig geworden sind, gesenkt werden. Da spürt wohl jemand den kalten Atem der AfD im Nacken.

Martin Schulz trifft Erdogan

Nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei nimmt die Diplomatie zwischen der EU und ihrem schwierigen Partner wieder Fahrt auf. Als erster Spitzenpolitiker einer EU-Institution trifft der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz (SPD), heute in Ankara den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Mein Kollege Peter Müller begleitet ihn auf seiner Reise und berichtet. Wie andere europäische Spitzenpolitiker hatte Schulz Erdogan in der Vergangenheit unter anderem wegen seines Umgangs mit türkischen Parlamentariern scharf kritisiert. Trotz Erdogans Säuberungsaktionen nach dem Putsch reift in Brüssel die Einsicht, dass es ohne Diplomatie nicht geht.

Gewinner des Tages...

... ist Bastian Schweinsteiger, ein guter Typ und Vorbild für viele junge Spieler. Unter Tränen hat er sich von der Nationalmannschaft verabschiedet. Als auf der Stadionleinwand vor dem Länderspiel gegen Finnland (2:0) die besten Szenen seiner Karriere gezeigt wurden, erhob sich das Publikum und klatschte minutenlang. Heute will Bundestrainer Joachim Löw bekannt geben, wer Schweinsteiger als Kapitän nachfolgen wird. So vergeht die Zeit. Später werden wir sagen: Schweinsteiger steht für die Merkel-Jahre. Das Abschiedsspiel der Kanzlerin steht allerdings noch aus.

