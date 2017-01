es war eine bizarre Show, die der künftige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika am Mittwoch bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl in Washington lieferte. Donald Trump verglich die Geheimdienste seines Landes mit "Nazi-Deutschland", bezeichnete sich als "größten Arbeitsplatz-Beschaffer, den Gott je geschaffen hat" und kanzelte einen CNN-Reporter mit den Worten ab: "You are fake news". Kommt nun "das Ende des Westens", wie Joschka Fischer meint? Vielleicht. Vielleicht kann man es aber auch so nüchtern sehen wie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die heute - ebenfalls in Washington - ihren Jahresbericht vorstellt. Titel: "Die Gefahren für die Menschenrechte durch zunehmenden Erfolg populistischer Strömungen in westlichen Ländern".

Herr Altmaier und die Kirmes

Seit Tagen rätseln die Mitarbeiter des Bundeskanzleramts, was ihren Chef Peter Altmaier heute zum 68. Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes nach Bonn treibt. Ist es die Konferenz der Fachgruppe "Schau und Belustigung"? Ist es das musikalische Rahmenprogramm mit Mary Roos? Oder vielleicht doch der "Erlebnisvortrag zum Thema Deeskalation"? Schließlich wird eine Frage behandelt, die sich der erfahrene Politikmanager schon bei so mancher Staatssekretärsrunde gestellt haben mag: "Wie reagiere ich, wenn direkt vor meinem Geschäft Ärger droht?"

Die Grenze der Obergrenze

Wenn in Europa etwas nicht funktioniert, erfinden Politiker gern eine Quote. So führten die Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion die sogenannten Stabilitäts- und Haushaltskriterien ein, weil es ihrem Geldbündnis an einer politischen Union mangelt. Es gibt auch keine gemeinsame europäische Asylpolitik, weshalb sich der österreichische Außenminister Sebastian Kurz seit Kurzem für ein europaweites System nationaler Flüchtlings-Ziffern einsetzt: die sogenannte Europäische Obergrenze. Fragt sich nur, ob die Vorgabe auch eingehalten werden kann. Wenn Kurz heute in Wien eine Rede zum Auftakt der österreichischen OSZE-Präsidentschaft hält, sollte ihn vielleicht jemand auf eine Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts hinweisen. Frage: Wie oft wurden die Stabilitätskriterien in der Eurozone seit ihrer Einführung verletzt? Antwort: 165 Mal.

Frauentausch mit Gysi?

In der RTL-II-Serie "Frauentausch" werden regelmäßig zwei Frauen beobachtet, die in die häusliche Welt der jeweils anderen eintauchen: Die Styling-Queen tauscht mit der Sauberkeits-Fanatikerin, die vierfache Mutter mit der Hundefreundin. In Brüssel kommt es heute zu einer Begegnung der vergleichbaren Art. Der SPD-Europaparlamentarier Martin Schulz, der im kommenden Monat in die Bundespolitik wechselt, trifft sich mit Gregor Gysi, der seit Kurzem Präsident der Europäischen Linken ist. Jetzt lautet die Frage: Gibt es bei RTL demnächst das Comedy-Format "Politikertausch"?

Gewinnerin des Tages...

... ist Jutta Cordt. Die langjährige Verwaltungsexpertin tritt heute ihren Job als Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an. Die studierte Juristin mit dem Charme einer Excel-Tabelle soll gegen Antragsstau und Mitarbeiter-Frust in ihrer Behörde vorgehen. Vor allem aber soll sie dafür sorgen, dass die hochemotionale Flüchtlingsdebatte im Land nicht wieder in Hysterie abgleitet - ganz nach dem Motto des Dalai Lama: "Wo der Verstand aufhört, fängt die Wut an".

