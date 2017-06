derzeit müht sich die Union, ein Programm für die Bundestagswahl zu erstellen, es soll am 4. Juli präsentiert werden. Für die Arbeit hat sich Kanzleramtschef Peter Altmaier eigens ein Büro im Konrad-Adenauer-Haus reservieren lassen, aber wenn er je dort sein sollte, dann grübelt er vor allem darüber nach, was nicht in dem Programm stehen darf: Zum Beispiel alles, was Ärger produziert.

Während die SPD gerade ein detailliertes Rentenkonzept vorgestellt hat, für das sie umgehend Prügel bezog, beteuert CDU-Generalsekretär Peter Tauber, das Thema eigne sich nicht für "Hickhack": "Bis 2030 ist die Rente auf gutem Weg." Klingt zwar so glaubwürdig wie Norbert Blüms Satz: "Die Rente ist sicher." Aber hey, es ist Wahlkampf!

DPA

Das Jobwunder der SPD

Heute spricht Martin Schulz vor dem Wirtschaftsforum der SPD, es wird kein ganz leichter Auftritt. Der deutsche Arbeitsmarkt floriert wie lange nicht mehr. Die Forscher der Bundesagentur für Arbeit gehen davon aus, dass bis zum Ende des Jahres 760.000 neue Jobs entstehen. Nun könnte Schulz diesen Erfolg mit einigem Recht für die SPD reklamieren - schließlich war es Gerhard Schröder mit seinen Reformen, der die Basis für den Boom gelegt hat. Aber Schulz ist gleich nach seiner Nominierung auf Distanz zu Schröders Agenda gegangen. Ein Fehler, wie sich nun zeigt. Warum sollten die Bürger einer Partei vertrauen, die nicht mal die Kraft hat, auf die eigenen Erfolge stolz zu sein?

DPA

Neuer Ärger für Porsche

Es wird eng für Porsche: Am Wochenende hatten wir über die schmutzigen Tricks des Sportwagenherstellers berichtet. Nach Hinweisen eines Insiders hatte der SPIEGEL einen Porsche Cayenne mit V6-Dieselmotor testen lassen. Experten kamen danach zum Schluss, das Auto habe eine illegale Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung. Sie bewirkt offenbar, dass der Geländewagen im Straßenverkehr weit mehr giftige Abgase ausstößt als zulässig. Nun soll das Kraftfahrtbundesamt - auf Geheiß des Berliner Verkehrsministeriums - die Porsche-Dieselmodelle überprüfen. Das Unternehmen bestreitet - noch - alle Vorwürfe.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AP

Gewinner des Tages...

heißt Donald Trump. Seit dieser Woche wohnt Trump nicht mehr allein im Weißen Haus, Frau Melania und Sohn Baron sind aus New York nach Washington gezogen. Jetzt kann es eigentlich nur besser werden. Man kennt es sich ja von sich selbst. Kaum sind die Lieben aus dem Haus, greift man nicht etwa zu einem Buch oder macht die Steuererklärung, sondern bestellt Pizza und vertrödelt den Tag im Internet. Trumps Präsidentschaft jedenfalls würde es nicht schaden, wenn er seine morgendliche Energie auf die Schulbrote seines Sohnes statt auf seinen Twitter-Account konzentrieren würde.

Einen schönen Tag wünscht,

René Pfister