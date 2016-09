Die Lage am Samstag Liebe Leserin, lieber Leser,

wir haben das in der Redaktion länger diskutiert: Ist Angela Merkel in der Spätphase ihrer Kanzlerschaft oder in der Endphase? Der Unterschied scheint gering, ist aber erheblich. Endphase würde heißen: Ihr Abgang ist in Sicht, sie würde im nächsten Jahr abgewählt oder träte nicht mehr an. Ich persönlich war für Spätphase. Da liegt das Ende ein bisschen weiter weg. Gleichwohl steht die Kanzlerschaft dann unter einer sinkenden Sonne, und das prägt diese Phase. Unser Hauptstadtbüro analysiert Spät- und Endphasen von Kanzlern in der Titelgeschichte der neuen Ausgabe, die ab heute am Kiosk liegt. Drei lange Kanzlerschaften gab es bislang, Adenauer, Kohl, Merkel, die alle mehr als ein Jahrzehnt im Amt waren. Die Last der Jahre drückt dann schon, Versteinerung beginnt, Unbeweglichkeit; das Misstrauen wächst, die Einsamkeit, im Ohr dröhnt immer lauter ein Punklied: Should I stay or should I go, von The Clash. Okay, nicht bei Adenauer, wahrscheinlich nicht bei Kohl, aber ganz, ganz sicher bei Merkel.

SPIEGEL-Redakteur Markus Feldenkirchen über Ablösegerüchte um Angela Merkel - und die möglichen Nachfolge-Kandidaten.

Ärzte unter Beschuss

Im Krieg ist der Arzt die letzte Bastion der Menschlichkeit. Deshalb genießt er einen besonderen Schutz. Aber sein Risiko wächst in diesen Zeiten. Krankenhäuser werden beschossen, Ärzte drangsaliert. Das zeigt Katrin Kuntz, eine unserer mutigsten Reporterinnen, in einer großen Geschichte über die Nothilfeorganisation "Ärzte ohne Grenzen". Sie hat in Afrika, im Nahen Osten und in der Schweiz recherchiert und kam mit bedrückenden Ergebnissen zurück in die Redaktion. Unbedingt lesen.

SPIEGEL-Redakteurin Katrin Zabel erzählt, warum die medizinischen Mitarbeiter in Afrika nur in Jeeps fahren - und wie sie mit Warlords und Kriminellen umgehen.

Die Rattenfänger von Hildesheim

Hildesheim, was gibt es schon in Hildesheim? Das Knochenhaueramtshaus, eines der schönsten Fachwerkhäuser Deutschlands. Aber sonst? Es gibt dort, ausgerechnet in dieser pittoresken Stadt, eine erschreckend aktive Salafistenszene. Mehr als zwanzig junge Leute sollen von Hildesheim in die Kampfgebiete im Nahen Osten gereist sein, darunter Dennis. Dennis ist tot, angeblich von einer Rakete getroffen. Seine Mutter bekam die Nachricht per SMS. Hubert Gude hat sie getroffen und sich in der Salafistenszene von Hildesheim umgeschaut. Wir und unsere Kinder sind mit der Geschichte vom Rattenfänger von Hameln aufgewachsen. Es gibt neue, nicht nur in Hildesheim.

DPA Durchsuchung bei einem mutmaßlichen Salafisten-Verein in Hildesheim

Kleine Mitte

Eine neue Partei stürmt die Landesparlamente, und bald könnte sie mit einer zweistelligen Zahl von Abgeordneten im Bundestag sitzen. Ein Hype beginnt. AfD? Nein, die Piraten, die vor fünf Jahren ins Berliner Abgeordnetenhaus einzogen, danach in weitere Parlamente. Berlin wählt am übernächsten Sonntag erneut, aber niemand redet mehr über die Piraten. Sie haben sich erledigt. Britta Stuff hat Stimmen ihrer einstigen Anführer gesammelt, ein bizarres Zeugnis von Menschen, die vielen mal als Hoffnung für dieses Land galten. Interessant ist, dass wir innerhalb von fünf Jahren zwei parlamentarische Protestbewegungen erleben. Die eine eher jung, eher links, die andere eher alt und rechts. Es wird eng in der Mitte.

DPA Piratenpartei in der Wahlkampfzentrale in Berlin (2013)

Gewinnerin des Tages

"Die Äußerungen von Jürgen Trittin und Winfried Kretschmann sind deplatziert und nicht zeitgemäß", sagt Katrin Göring-Eckardt im neuen Heft. Das bezieht sich auf den Streit der beiden Silberrücken der Grünen, ob ihre Partei eine Linkskoalition oder ein schwarz-grünes Bündnis anstreben soll. Sie selbst gibt sich zeitgemäß pragmatisch und könnte sich beide Koalitionen vorstellen, Hauptsache regieren. In ihrer Ambivalenz redet sie klar und erfrischend und ist daher die Gewinnerin des Tages.

Vom kommenden Montag an soll Waffenruhe in Syrien herrschen, darin kamen die Außenminister der USA und Russlands bei Verhandlungen in Genf überein. Kerry sprach von einem möglichen Wendepunkt im Konflikt.

Sofort abschalten! Wegen Brandgefahr sollen Nutzer des Smartphone Samsung Galaxy Note 7 bis auf Weiteres auf ihr Telefon verzichten.

In einer spannenden Partie 2: 0 hat der FC Bayern im Aufwärtsspiel beim FC-Schalke gewonnen. Kurz vor Schluss schlugen die Bayern eiskalt zu .

