Das Thema des Tages: Die Wohnungsmisere

Es gehört leider zum Alltag in deutschen Großstädten: Bei Besichtigungsterminen für Wohnungen stehen Bewerber in einer Schlange bis hinaus zur Straße, innen wird der Vermieter umgarnt, die meisten ziehen entmutigt und schlecht gelaunt wieder ab. Gut gelaunt sind dagegen die Immobilienbesitzer. Sie machen immer größere Gewinne, weil das Wohnen immer teurer wird. Am Dienstag zum Beispiel verkündete der Konzern Deutsche Wohnen ein stark gestiegenes Plus für 2018, auch für dieses Jahr ist das Unternehmen optimistisch.

Die Immobilien-Giganten spielen in Städten wie Berlin mit Straßen, Häusern und Menschen Monopoly in den Metropolen (lesen Sie hier einen Bericht meines Kollegen Stefan Kaiser). Die Mieten sind für viele Menschen kaum noch bezahlbar, die Angst regiert.

In der Hauptstadt ist Anfang April eine große Demo am Alexanderplatz gegen den "Mietenwahnsinn" geplant. Mehr als 200 Vereine und Initiativen wollen ein Volksbegehren zur Enteignung von Konzernen wie Deutsche Wohnen oder Vonovia, die Mieter mit zweifelhaften Methoden schröpfen, herbeiführen.

Die Stadtplanerin Ricarda Pätzold rät vom Kaufen um jeden Preis ab. Auch wenn das Eigenheim irgendwann abbezahlt sei, seien danach Investitionen zum Beispiel für Sanierungen notwendig (hier geht es zum Interview). Und wie der Lebenstraum Eigenheim Geld, Zeit und sogar Ehen vernichten kann, beschreibt meine Kollegin Michaela Schießl.

Eigentum zu kaufen ist also nicht unbedingt die Lösung für die, die das Geld dafür haben? Bei Minizinsen lohne sich Sparen ja kaum noch. Warum also nicht mehr Geld ausgeben? Lesen Sie hier einen Kommentar meines Kollegen Michael Sauga.

Trumps Rachefeldzug: Der US-Präsident holt nach dem entlastenden Mueller-Bericht zum Gegenschlag aus und will Kritiker kaltstellen.

Der US-Präsident holt nach dem entlastenden Mueller-Bericht zum Gegenschlag aus und will Kritiker kaltstellen. Gabriel hat neuen Nebenjob: Der Ex-SPD-Chef wird künftig einen der wichtigsten Wirtschaftsprüfer weltweit beraten.

Jens Büttner/ DPA Sigmar Gabriel

Nächste Brexit-Abstimmung: Das Unterhaus diskutiert und stimmt am Abend über alternative Pläne für den Ausstieg aus der Union ab. EU-Ratspräsident Tusk nannte Bedingungen für einen längeren Aufschub.

Das Unterhaus diskutiert und stimmt am Abend über alternative Pläne für den Ausstieg aus der Union ab. EU-Ratspräsident Tusk nannte Bedingungen für einen längeren Aufschub. Weiter Streit über Rüstungsstopp: Auch eine streng geheime Ministerrunde brachte kein Ergebnis, wie es mit dem Waffenembargo gegen Saudi-Arabien weitergeht.

Pyrrhussieg heißt jetzt Voss-Sieg: Die Reform des Urheberrechts ist der Versuch, eine nostalgische Wunschrealität zu erzwingen. Befürworter wie CDU-Mann Axel Voss hoffen, dass alles irgendwie gut wird. Dafür spricht: nichts. Hier der Kommentar von Sascha Lobo.

Jordan Peterson rettet den Fahrradhelm: Viele regen sich über die Helmkampagne des Bundesverkehrsministers auf. Doch wer könnte die dort gezeigten Unterwäschemodels ersetzen? Ein Vorschlag von Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

SPIEGEL ONLINE

Warum man fürs Nichtstun bezahlt werden sollte: Arbeit ist besser als Müßiggang - das hält der Soziologie Harald Welzer für absonderlich. Er hat ganz eigene Ideen zu Faulheit und Karriere.

Sebastian Willnow/ DPA

Wenn bloß kein Lehrer krank werden darf: An der Grundschule im Dorf Dabrun in Sachsen-Anhalt fehlen Lehrer, wie vielerorts in Deutschland. Kürzlich fiel für zwei Wochen der Unterricht aus. Die Eltern sind verzweifelt. Was tun?

Die Zahl des Tages: 39

So viele Cent pro Liter kostet die Wiegart Apfelschorle von Aldi Nord. Sie schnitt laut Stiftung Warentest am besten ab. 24 Sorten des Fertiggetränks wurden überprüft - jede dritte Apfelschorle war mangelhaft.

iStockphoto / Getty Images

Brecht im Fernsehen: Heinrich Breloers Zweiteiler über den großen Dichter läuft ab 20.15 Uhr in der ARD. Wenn Ihnen der Film nicht zusagt, könnten Sie auch ...

Zum Zocker werden: Mittwochabend und keine Champions League? Fußballfans könnten sich als Ersatz über das Game "Fifa" informieren. Es lasse kaum einen Spieler kalt, habe aber großes Suchtpotential, warnen meine Kollegen Markus Böhm und Daniel Montazeri.

SPIEGEL ONLINE

