hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Harter Brexit wird wahrscheinlich

Es war der nächste Akt im Brexit-Drama: Der Austrittsdeal von Theresa May mit der EU ist am Freitag endgültig gescheitert. Das Unterhaus lehnte das von der Premierministerin ausgehandelte Abkommen mit Brüssel zum dritten Mal ab.

Die Ablehnung des Vertrags werde "schwere" Folgen haben, sagte May nach der Abstimmung. Vor dem Votum hatte die Regierungschefin noch vor einem Nein der Parlamentarier gewarnt. Doch vergeblich.

Wie geht es jetzt weiter? Ein harter Brexit am 12. April ist jetzt wahrscheinlich, sollte London nicht noch einen neuen Plan vorlegen. EU-Ratspräsident Donald Tusk berief unmittelbar nach der Ablehnung durch das Unterhaus einen Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs für den 10. April ein. Die EU sei im Fall eines harten Brexit "unter keinen Umständen" bereit, Großbritannien ähnliche Vorteile wie im Austrittsabkommen zu bieten oder "Mini-Deals" in bestimmten Bereichen, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission.

Der Sprecher des Unterhauses, John Bercow, weist derweil Vorwürfe zurück, er wolle durch Verfahrenstricks den Brexit verhindern. "Ich bin nicht - ich wiederhole: nicht - parteiisch", sagt er dem SPIEGEL. Lesen Sie hier ein Porträt über den Dompteur des britischen Parlaments.

Justin Griffiths-Williams/ DER SPIEGEL Unterhaussprecher John Bercow

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Nato-Generalsekretär besteht auf deutschen Budgetzusagen: Jens Stoltenberg fordert Deutschland auf, mehr Geld ins Militär zu stecken.

VW trickste bei Gebrauchtwagen: Immer wieder hat der Autokonzern stark strapazierte Testwagen an ahnungslose Kunden verkauft - wohl auch in den USA. Jetzt droht eine Sammelklage.

David Zalubowski/ AP

Lindsey Wasson/ REUTERS Impfstoff (Archivbild)

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Die Gefahr geht von den Menschen aus: Kein Tag ohne Alarm, keine Furcht zu groß, keine Vorsorge ausreichend, keine Beruhigung glaubhaft. Eine weithin sichere Gesellschaft freut sich an der Erregung durch Angst. Die Kolumne von Thomas Fischer über Panikmache.

Eine Falle: Das neue Musikvideo von Rammstein ist ein größenwahnsinniger Ritt durch 2000 Jahre deutsche Geschichte. Es sorgte auch für Empörung, weil es die Bandmitglieder als KZ-Häftlinge zeigt. Doch der eigentliche Clou liegt woanders, meint mein Kollege Arno Frank.

YouTube Rammstein-Sänger Till Lindemann im Musikvideo "Deutschland": Auf empörte Reaktionen abgesehen

Ich bin noch nicht zu alt für Sex: Wie leicht man sich im Internet verlaufen und bei der Partnersuche vertun kann. Hier geht es zur Videokolumne von Harald Schmidt.

SPIEGEL ONLINE

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Der arabische Patient: Die Gesundheitsversorgung in Deutschland hat Weltruf - auch in Syrien. Umso größer ist oft die Enttäuschung, wenn wir hier zum Arzt gehen, schreibt Samer Tannous in seiner Kolumne.

"Fein, Conni, das hast du prima gemacht": Kinder werden ungern belehrt. Schon gar nicht von nervigen Kinderbüchern, schreibt mein Kollege Hauke Goos.

Arne Dedert/ DPA Schulkinder beim Lesen

Die Zahl des Tages: 2

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um 2 Uhr um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Wie schädlich ist die Umstellung auf die Sommerzeit? Der Gesundheitscheck.

Getty Images

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Robert Redford im Kino sehen: Das sollten Sie nicht verpassen - in "Ein Gauner und Gentleman" tritt die 82-jährige Hollywoodlegende vermutlich zum letzten Mal als Schauspieler an. Eine Paraderolle, findet mein Kollege Andreas Borcholte.

DCM Robert Redford als "Forrest Tucker"

Und wie wird das Wetter? Holen Sie die Sonnenbrille und die Shorts aus dem Schrank: Am Samstag wird die 20-Grad-Marke geknackt. Doch: Die nächste Kaltfront kommt bestimmt. Hier geht es zur Kolumne von Jörg Kachelmann.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Alwin Schröder vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.