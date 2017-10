kurz vor "Halloween" heißt der größte Schrecken Washingtons Robert Mueller. Angeblich will der Sonderermittler, der die Einmischung der Russen in die US-Wahl untersuchen soll, schon heute oder in den nächsten Tagen eine erste Anklage veröffentlichen und sogar eine Festnahme vornehmen lassen. Eine Bestätigung für entsprechende Berichte gibt es bislang nicht. Doch die ganze Stadt rätselt nun, wen es wohl treffen könnte. Donald Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort? Oder Mike Flynn, den ehemaligen Sicherheitsberater?

Donald Trump hat vorsorglich schon mal festgestellt, dass er die gesamte Affäre für Unsinn hält: Das "Russland"-Gerede sei Quatsch, eine "Hexenjagd", twitterte er. Ganz offensichtlich ist der Präsident auch schon in "Halloween"-Stimmung.

"Jamaika"-Sondierungen ohne Schwung

Vertreter von CDU, CSU, FDP und Grünen wollen heute in Berlin ihre Sondierungsgespräche für eine mögliche Jamaika-Koalition fortsetzen. Das klingt wie eine Drohung. Am Wochenende bombardierte man sich in Interviews gegenseitig mit Ratschlägen, die so grotesk von taktischen Erwägungen getrieben waren, dass es sich nicht lohnt, hier das Gesagte zu wiederholen. So richtig optimistisch stimmt der bisherige Verlauf der Gespräche jedenfalls nicht. "Das Misstrauen, der Unernst und die Ambitionslosigkeit, mit der die Vertreter der vier Parteien loslegen, verheißen eher bleierne Jahre", stellt mein Kollege Markus Feldenkirchen im neuen SPIEGEL fest. Hier geht es zu seinem Leitartikel.

Spanien übernimmt die Macht in Katalonien

Wie wäre es, wenn Angela Merkel Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer absetzen würde? Und statt bayerischer Minister würden Beamte aus Berlin in München das Sagen haben? Klingt absurd, richtig. Aber genau das wird heute in Katalonien passieren: Nach der Absetzung der separatistischen Regionalregierung übernimmt die spanische Zentralregierung offiziell die Amtsgeschäfte in der Region. Auch das Schicksal des abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont könnte sich bald entscheiden. Angeblich will der spanische Generalstaatsanwalt schon heute die Festnahme des liberalen Politikers anordnen, berichten spanische Medien.

Wohin nur mit dem schönen Geld?

Die Deutschen sind bekanntlich Börsenmuffel. Sie horten ihr Geld lieber zu Minizinsen auf Sparbüchern, als es in Aktien zu investieren. Nun feiern die Börsen in diesen Tagen wieder Höchststände und manch einer fragt sich, ob es nicht vielleicht doch eine gute Idee wäre, endlich auch bei dem großen Geld-Spiel einzusteigen. Meine Kollegin Anne Seith hat sich bei Börsenhändlern und Verbraucherschützern umgehört. Die erstaunliche Erkenntnis: Große Angst vor dem nächsten Supercrash gibt es kaum. Manch einer der Profis gibt stattdessen Tipps, wie man jetzt noch in die Märkte einsteigen kann. Lesen Sie mehr hier.

Gewinner des Tages ...

ist der Brite Lewis Hamilton, weil er mit nur 32 Jahren zum vierten Mal Formel-1-Weltmeister ist. Sebastian Vettel wäre es auch gerne geworden, musste sich aber beim Rennen in Mexiko geschlagen geben. Vettel hätte sicher einen Ehrenpreis verdient - als fairer Verlierer: Lewis sei schlicht der "bessere Mann" gewesen, sagte Vettel. Und: "Ich liebe es, mit ihm Rennen zu fahren." Das nennt man dann wohl echten Sportgeist.

