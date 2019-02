hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Trumps Scheitern in Hanoi

"Manchmal muss man einfach gehen": Mit diesem schlichten Satz versuchte Donald Trump zu erklären, warum sein Gipfeltreffen mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un in Hanoi schon vorzeitig beendet wurde - und ohne greifbares Ergebnis.

Für den US-Präsidenten ist es ein Desaster. Denn er wollte sich der Weltöffentlichkeit als Dealmaker präsentieren - und vielleicht hätte er sich bei einem erfolgreichen Abschluss mit Kim noch mehr Hoffnungen auf den Friedensnobelpreis gemacht. Was in Hanoi wirklich schief lief, ist noch unklar. Trump selber behauptet, die Gespräche seien gescheitert, weil der nordkoreanische Staatschef von den USA forderte, alle Sanktionen aufzuheben - im Gegenzug für nur geringe Fortschritte beim Abbau des Atomprogramms. In Südkorea wurde das Scheitern des Gipfels mit gemischten Gefühlen aufgenommen.

Trump hatte wohl auch gehofft, mit dem Gipfel von der Anhörung von Michael Cohen im US-Kongress abzulenken. Sein früherer Anwalt hatte ihn dort als Rassisten und Rechtsbrecher bezeichnet.

Streit über Artikel 13: Vor der finalen Abstimmung zur Urheberrechtsreform wird die allgemeine Tonlage schriller, als es einer politischen Debatte guttut. Bedauerlicherweise tragen EU-Institutionen und ihre Vertreter selbst dazu bei. Hier der Kommentar meines Kollegen Patrick Beuth.

Sollte man den Karneval verbieten? Schlechte Witze, zu viel Alkohol, liederlicher Umgang der Geschlechter: Das einfache Volk pflegt eine fragwürdige Liebe zum Karneval. Wer progressiv denkt, weiß: So kann es nicht weitergehen. Hier geht es zur Kolumne von Jan Fleischhauer.

DPA

Ich gehe als Arzt: An Karneval schlüpfen die Menschen gerne in Kostüme und Rollen. Nur an Karneval? Hier geht es zur Videokolumne von Harald Schmidt - diesmal über die Lust der Verkleidung.

DER SPIEGEL

"Die Menschheit rast auf einen Abgrund zu": Wird künstliche Intelligenz uns eines Tages versklaven? Hochkarätige Forscher kamen in Harvard zusammen, um Antworten auf eine große Frage zu finden.

REUTERS

So klappt sozialer Wohnungsbau: In keiner anderen Metropole der Welt gibt es so viel geförderten Wohnraum wie in Wien. Das hält die Mieten niedrig. Ein Vorbild für andere Städte?

Florian Rainer/ SPIEGEL Wissen Ehepaar Bauer

"Wo ist CR7?"

"Donde está CR7?", sangen und fragten die Fans des FC Barcelona hämisch, als ihre Mannschaft das Halbfinal-Rückspiel im spanischen Pokal beim Erzrivalen Real Madrid mit 3:0 gewann: "Wo ist CR7?" Denn seit Superstar Cristiano Ronaldo nach Juventus Turin gewechselt ist, haben die Madrilenen ein Problem: Keiner schießt mehr so viele Tore wie der Portugiese. Lesen Sie hier die Analyse.

Sehen Sie im Kino "The Hate U Give": Die afroamerikanische Schülerin Starr verliert in dem Film ihren besten Freund durch Polizeigewalt. Ein Drama über den alltäglichen Rassismus in den USA.

Was Sie hören könnten: Die neue Folge unseres Podcasts "Stimmenfang". Thema in dieser Woche: Die Spendenaffäre der AfD.

Twentieth Century Fox Amandla Stenberg spielt die Schülerin Starr

