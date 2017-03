die Frage, inwieweit Russlands Präsident Wladimir Putin mit Agenteneinsätzen und Hackerangriffen Einfluss auf die US-Wahl genommen haben könnte, wird für US-Präsident Donald Trump immer mehr zum Problem. Trumps Justizminister Jeff Sessions musste sich nun in der Sache für befangen erklären, weil er über seine Kontakte zur russischen Seite vor dem Senat nicht die Wahrheit gesagt hat.

Das heißt, die Ermittlungen in der Affäre werden von FBI und Generalstaatsanwaltschaft ohne Sessions fortgesetzt. Er kann - zumindest offiziell - keinen Einfluss mehr auf die Fahnder ausüben. Damit schwinden die Chancen der Trump-Regierung, die für sie heikle Angelegenheit unter den Teppich zu kehren. Und das ist endlich einmal eine gute Nachricht aus Amerika.

Erdogan, der Film

Der Kampf des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für die Ausweitung seiner Machtbefugnisse wird heute um eine bizarre Facette bereichert. Rechtzeitig zum Beginn der heißen Wahlkampfphase um das von Erdogan initiierte Referendum über die Präsidialverfassung kommt ein Jubel-Film über das Leben Erdogans in die türkischen Kinos. "Reis", also "Führer", lautet der Titel des Streifens. Der Film soll vollkommen unkritisch sein, eben genau so, wie es Autokraten à la Erdogan mögen. Als einer der Hauptdarsteller gefragt wurde, ob denn in dem Film überhaupt keine einzige Schwäche des Führers gezeigt würde, antwortete er nur: "Er hat keine Schwächen." Na, dann ist ja alles bestens.

Österreichs Präsident kommt nach Berlin

In der Politik ist es wie im echten Leben, mit seinen Nachbarn sollte man anständig auskommen. So hält es wohl auch Österreichs neuer Bundespräsident Alexander van der Bellen, weshalb er heute zu einem Antrittsbesuch nach Berlin reist. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit Bundespräsident Joachim Gauck. Van der Bellen ist durch seinen Sieg gegen den rechtspopulistischen Kandidaten Norbert Hofer zur neuen Symbolfigur für Liberalität und Toleranz in Europa avanciert und wird sicherlich auch aus diesem Grund ein gern gesehener Gast im Schloss Bellevue sein.

Gauck spricht im SPIEGEL über Donald Trump und über den Fall Yücel

Bundespräsident Gauck bereitet sich gerade auf den Auszug aus eben jenem Schloss vor, seine Amtszeit endet am 18. März um Mitternacht, dann übernimmt Frank-Walter Steinmeier. Dem SPIEGEL hat Gauck ein großes Abschiedsinterview gegeben, indem er sich unter anderem zum Fall des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel und zu Donald Trump äußert. "Es besorgt mich sehr, dass der amerikanische Präsident so manches von dem zur Disposition stellt, was Generationen anderer US-Amerikaner zusammen mit Europäern geschaffen haben", sagt er. Das ganze Gespräch können Sie heute ab 18 Uhr im neuen digitalen SPIEGEL lesen, ab Samstag gibt es das neue Heft am Kiosk.

Zypries geht auf Distanz zu Maas in Sachen Facebook

In der Debatte um Fake News und Hassbotschaften warnt Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) vor einer zu weitreichenden Regulierung von Plattformen wie Facebook. Sie bedauere "Forderungen in die Richtung, die Verantwortlichkeit der Plattformbetreiber derart auszuweiten, dass sie einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung gleichkommt", schreibt Zypries in einem Brief an den Vizepräsidenten der EU-Kommission Andrus Ansip. Man müsse auch "unverhältnismäßige Belastungen für europäische Internet-Service-Provider verhindern". Damit geht Zypries auf Distanz zu Vorschlägen von Bundesjustizminister Heiko Maas (ebenfalls SPD), der bald einen Gesetzentwurf gegen Hassbotschaften und Fake News vorlegen will. Maas beabsichtigt, Unternehmen wie Facebook stärker in Haftung zu nehmen und ihnen enge Vorgaben beim Umgang mit Beschwerden zu machen, statt weiter auf freiwillige Maßnahmen zu vertrauen.

Gewinner des Tages

... ist Tom Hanks. Denn der Hollywood-Schauspieler setzt sich für die Presse ein. Er hat den Reportern, die aus dem Weißen Haus berichten, eine edle neue Kaffeemaschine für ihre Büroräume geschenkt. Es ist bereits der dritte Apparat, den Hanks den Journalisten spendiert. Doch jetzt regiert Donald Trump in Washington und Hanks hielt es deshalb offenbar für notwendig, den Reportern aufmunternde Worte mitzuschicken. Dem Paket war eine Notiz beigefügt: "Kämpft weiter für Wahrheit, Gerechtigkeit, und für den 'American Way'. Vor allem die Sache mit der Wahrheit ist wichtig."

