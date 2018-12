hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Kampf gegen die Sintflut

Es ist eine Konferenz der Superlative, aber wird sie auch etwas bringen? Im polnischen Katowice beraten ab heute Abgesandte von fast 200 Staaten, wie die Erderwärmung zu begrenzen ist. Die Ausgangslage für die Uno-Klimakonferenz (COP 24) ist brisant, denn schon jetzt ist abzusehen, dass das bei der Tagung in Paris 2015 ausgehandelte Ziel kaum noch zu erreichen ist: Die mittlere Temperatur des Planeten solle bis 2030 möglichst um nicht mehr als 1,5 Grad steigen.

Doch US-Präsident Donald Trump hat sich aus dem Abkommen bereits verabschiedet, in Brasilien plant der neue rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro, die Abholzung des Regenwalds zu erleichtern. Umweltschützer hoffen dennoch, dass Länder ihre nationalen Klimaziele nachbessern. Die EU-Kommission etwa, die für Deutschland mitverhandelt, fordert für Europa eine Wirtschaft ohne Treibhausgase binnen 30 Jahren. Gemeint ist eine völlige Abkehr von Öl, Kohle und Gas in der Wirtschaft, der Energieversorgung und im Verkehr. Andere Staaten sind weit weniger ehrgeizig. Worum es in Katowice geht, erklärt mein Kollege Jörg Römer.

SOEVERMEDIA/ ACTION PRESS Unwetter in Venedig

Welche Auswirkungen die Klimakatastrophe schon heute hat, schildert der SPIEGEL in seiner Titelgeschichte am Beispiel des Anstiegs des Meeresspiegels. Auch New Orleans droht zu versinken. Wie die Stadt gegen das Wasser kämpft, berichtet mein Kollege Marc Pitzke.

Obwohl die Forscher in drastischen Worten zur Eile mahnen, laufen die Verhandlungen quälend langsam. Es ist aber auch keine Option, sich darüber zu mokieren - und ansonsten den Kopf in den Sand zu stecken, meint mein Kollege Christoph Seidler in seinem Kommentar.

Weltmarke Merkel: Die Bundeskanzlerin ist zurück vom G20-Gipfel in Buenos Aires. Im kollektiven Bewusstsein wird sie dort bleiben, schreibt mein Kollege Stefan Kuzmany in seiner Kolumne.

Hochverrat ist eine Frage des Zeitpunkts: Im Büro von Alexander Gauland hängt ein Bild des französischen Diplomaten Charles Maurice de Talleyrand-Perigords. Was will der AfD-Chef damit sagen? Sehen Sie hier Harald Schmidts Videokolumne.

Der Fall Audi: Jahrelang stand Audi für "Vorsprung durch Technik". Den Ingenieuren gelangen Dinge, von denen der Rest der Branche nur träumte. Tatsächlich beruhte der Erfolg zunehmend auf Betrug. Ein Insiderreport.

Kai Pfaffenbach/ REUTERS

Wieso steht mein Bruder immer im Mittelpunkt? Adventskalender der guten Fragen: Auf den Bruder scheint immer die Sonne, die Schwester beachtet an Weihnachten niemand. Wie sich das ändern lässt, erklärt die Familientherapeutin Birgit Lambers.

38.588

Das ist der Quadratmeterpreis (in Euro natürlich) für die zurzeit teuerste Hamburger Wohnung. Sie liegt in der Elbphilharmonie und wurde nach Angaben des Maklerunternehmens Dahler & Company für insgesamt elf Millionen Euro veräußert. Wer die 287 Quadratmeter nutzt, ist nicht bekannt. Alle 44 Wohnungen in dem neuen Wahrzeichen sind inzwischen verkauft.

AFP Elbphilharmonie

"Cold War": Schauen Sie sich doch im Kino das Nachkriegsdrama von Oscargewinner Pawel Pawlikowski an. Es geht um zwei Liebende, die weder zusammen noch getrennt voneinander leben können.

Neue Visionen Szene aus "Cold War"

